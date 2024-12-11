WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu! Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama

WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Akşam saatlerinde birçok kullanıcı hem WhatsApp hem de Instagram'a erişemediğini dile getirdi.

İlk başta erişim sorunu WhatsApp'ta yaşandı. Mesajlar geç gitmeye başladı. Sonra da Instagram'a erişimde problem yaşandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan şunları ifade etti:

"Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır.

Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."

Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır.



Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. pic.twitter.com/kKvJH3VRD4 — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) December 11, 2024

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada erişim problemi gündem oldu. İşte bazı paylaşımlar: