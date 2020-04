Will Smith karantina günlerini 12 bölümlük dizi yaptı

Ünlü oyuncu Will Smith, karantina günlerini dizi yaptı. Will From Home adlı dizinin ilk bölümü ise cuma günü yayınlandı. Yazar Sean Mills’in içeriği oluşturduğu, Snapchat ve Smith’in yapım şirketi Westbrook Media’nın hayata geçirdiği dizide Tyra Banks gibi ünlü isimler de yer aldı.

Mills, dünyanın eve kapanmasının yeni olanakları ortaya çıkardığını söyledi ve Smith’in yeni bir proje geliştirmekten dolayı oldukça heyecanlı olduğunu belirtti. Ünlü oyuncunun kendi karantinasından görüntülerin yer alacağı 12 bölümlük dizide, Smith’in karantinasını birlikte geçirdiği aile bireyleri ve Hollywood’dan arkadaşları da yer alacak.

Cuma günü yayınlanan ilk bölümde, Smith’in evinin garajında vakit geçirdiği görülüyor. Dizide, Will Smith’in aile bireyleriyle olan diyalogları ve karantina sürecini evde geçiren özel konukların deneyimleri de bulunacak.