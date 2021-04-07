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William Shakespeare’e benzemek için 600 bin TL harcayan Zhang Yiyi’nin ilginç hikayesi

Seray Üstün Seray Üstün
07.04.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya edebiyatının en ünlü isimlerinden biri olarak kabul edilen William Shakespeare'e fiziksel görüntüsünü benzetmek isteyen Çinli yazar Zhang Yiyi ilginç bir yöntem denedi. Shakespeare hayranlığı için defalarca kez ameliyat oldu ve 600 bin TL harcadı.

William Shakespeare’e benzemek için 600 bin TL harcayan Zhang Yiyi’nin ilginç hikayesi

İngiliz ve dünya edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Shakespeare pek çok eseriyle insanlara ilham kaynağı oldu. Edebiyatın usta kalemlerinden kabul edilen Shakespeare’i idol olarak görenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktu. Shakespeare ile aynı gözükmek isteyen Zhang Yiyi, hayranlığını bir üst noktaya taşıdı ve ona fiziksel olarak benzemek için servet harcadı.

kapak Shakespeare

Çinli bir yazar olan Zhang Yiyi, Shakespeare ile fiziksel özelliklerini benzetmek için defalarca kez bıçak altına yattı. Dudak, burun ve gözleri için tam 10 operasyon geçirdi. Bu estetik ameliyatlarla birlikte aslında yazarlık kariyerinde yükseleceğini düşündü. Tüm dünyanın konuştuğu ve bilinen bir yazar olmanın hayalini kuran Yiyi, estetik operasyonların sonunda amacına ulaşamadı. Ancak ailesi ekonomik açıdan büyük zorluklar yaşamasına rağmen çalışkanlığıyla burs kazanarak okumayı başardı.

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Çin
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