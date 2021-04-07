William Shakespeare’e benzemek için 600 bin TL harcayan Zhang Yiyi’nin ilginç hikayesi

İngiliz ve dünya edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Shakespeare pek çok eseriyle insanlara ilham kaynağı oldu. Edebiyatın usta kalemlerinden kabul edilen Shakespeare’i idol olarak görenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktu. Shakespeare ile aynı gözükmek isteyen Zhang Yiyi, hayranlığını bir üst noktaya taşıdı ve ona fiziksel olarak benzemek için servet harcadı.

Çinli bir yazar olan Zhang Yiyi, Shakespeare ile fiziksel özelliklerini benzetmek için defalarca kez bıçak altına yattı. Dudak, burun ve gözleri için tam 10 operasyon geçirdi. Bu estetik ameliyatlarla birlikte aslında yazarlık kariyerinde yükseleceğini düşündü. Tüm dünyanın konuştuğu ve bilinen bir yazar olmanın hayalini kuran Yiyi, estetik operasyonların sonunda amacına ulaşamadı. Ancak ailesi ekonomik açıdan büyük zorluklar yaşamasına rağmen çalışkanlığıyla burs kazanarak okumayı başardı.



