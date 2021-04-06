Yıllardır rekorunu kimseye kaptırmadan Guiness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaran kadın: Ethel Granger

Dünyanın en ince beline sahip olan kadını Ethel Granger, İngiltere’de yaşıyordu. 1920’li yılların modasına uygun olarak bol kıyafetler giyen, kısa saçlı ve küçük küpeler takan bir kadındı. Kıyafet alışkanlıkları ve görüntüsü eşi Willam ile tanıştıktan sonra bir anda değişti. William eşine korseleri çok sevdiğinden bahsedince Ethel Granger’ın Guinness’e giden yolculuğu başladı.

Dünyanın en ince beline sahip olma hikayesi Ethel’in eşinin korseleri beğenmesi ile başladı. Eşini mutlu etmek için korse giymeye başlayan Ethel, sadece gece yatarken ve uyku sırasında korsesini çıkarttı. Gün içerisinde sürekli korse takmaya başlamasının ardından günden güne belinin inceldiğini fark etti.

Yıllar içerisinde Ethel Granger’ın bel çevresi 33 cm’a kadar indi. Ethel’in beli iki eliyle rahatça kavrayabileceği kadar küçüldü. 1939 yılında Ethel, “Dünyanın en ince belli kadını” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Bu tarihten günümüze kadar Ethel’in rekorunu geçen hiç kimse olmadı.



