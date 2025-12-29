Mynet Trend

Melike Durmaz

William ve Harry'nin arasına şimdi de "para" girdi

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en çok konuşulan isimlerinden Prens William ve Harry arasında aileye Meghan Markle'ın girmesinden beri buz gibi rüzgarlar esiyor. Senelerdir birbirine dargın olan iki kardeş için şimdilerde konuşulanlar ise küskünlüğün artık bambaşka bir yola girdiğini gösteriyor.

Prens William ve Prens Harry’nin ilişkisi, yıllar içinde sadece duygusal bir kırılmanın ötesine geçti; şimdi maddi bir cephe olarak sahneye çıktı. Harry'e olan öfkesi bir türlü dinmeyen William, yazılıp çizilenlere göre kardeşinin canını 'para' konusunda da yakmak istiyor.

"Ne sana ne de eşine bu serveti yedirmem"

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakmış olsa da Prens Harry’nin hâlen kraliyet fonlarından yararlandığı ve William’ın buna son vermeye kararlı olduğu iddia edildi.

William Harry’ye anneleri Lady Diana’dan kalan mirası engelleyemeyeceğinin farkında olduğu için en azından Harry'nin kraliyet fonlarından gelir elde etmesini önlemeye kararlı... Hatta William’ın çevresine “bu serveti sana da karına da yedirmem” diye konuştuğu bile öne sürüldü.

William da kendince haklı

Galler Prensi bence burada haklı olabilir zira Harry eşi Meghan için tüm gemileri yakarken ardına hiç bakmadı. William, kraliyet görevlerinden çekilen Harry’nin bu tür bir finansal avantaja sahip olmasına -hele ki Meghan Markle ile birlikte Amerika merkezli bir yaşam sürerken- tahammül edemiyor gibi görünüyor.

William’ın gözünde mesele yalnızca para değil. William'a göre Harry’nin kraliyet ailesinden ayrılması ve görevlerini de bırakması onun kraliyetten gelecek herhangi bir geliri hak etmediğini düşündürüyor.

Harry'nin tek para kaynağı Kraliyet değil

İlginç olan bir başka nokta da şu: Harry’nin serveti yalnızca aile mirasından gelmiyor. Netflix, Spotify ve diğer iş anlaşmaları üzerinden ciddi gelirleri var. Buna Meghan Markle'ın yaptığı anlaşmalar da dahil değil. Buna karşılık William’ın geliri daha çok Cornwall Dükalığı’ndan ve erişimi olan devasa kraliyet portföyünden oluşuyor.

William’ın sertliğinin tamamen, kişisel değil; rolünün bir sonucu olduğunu da düşünüyorum. O, ağabey olduğu kadar bir gün kral olacak biri. Ve bu ağır sorumlulukları şimdiden omuzlarına almış gibi görünüyor.

"Kim haklı?" diye sorarsak onun da kesin bir cevabı yok. Harry kendi yolunu seçmekte haklı. William ise ona biçilen bir kaderi sahiplendi. Ama bu hikayede asıl meselenin para olmadığı konusunda hemfikiriz sanıyorum. Para burada iki kardeşin arasında açılan uçurumun sembollerinden sadece biri...

