Wilma Elles Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar’ın ekibine bir oyuncu veda ediyor. 14 yıldır devam eden diziye Nadya karakteriyle katılan Alman oyuncu Wilma Elles, Arka Sokaklar dizisinin 547. bölümünde diziden ayrılacak.
Türkiye’de Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile tanınan Elles, Arka Sokaklar’da 18 bölümde oynadı.
18 Ekim 1986 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde doğan Wilma Elles, Alman vatandaşıdır. İkisi erkek, biri kadın 4 kardeşi vardır. Büyükbabası büyükelçi olan Elles'in babası sürekli yurt dışında görevli bulunduğu için çok gezdi. Elles tam 6 dil biliyor.
Kanada , Los Angeles, Fransa, New York ve Roma'da bulundu. Tiyatro ve dans eğitimlerine 10 yaşında başladı. 2004 yılında Köln'deki "Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule" okulunun tiyatro bölümünden mezun olmuş. 2008 yılında "Türk Usulü" adlı sinema filminde başrolde oynamıştır.
Wilma Elles, "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde Caroline rolünde oynadı. Dizi için Türkçe öğrenen Wilma Elles, "Arka Sıradakiler adlı dizinin Mardin ile ilgili bölümünde konuk oyuncu olmuş, yaklaşık 10 bölüm bu dizide bulunmuştur. 2012 yılında çekilen "Çanakkale Çocukları" sinema filminde rol aldı.
Wilma Elles'e Avrupa Kalite Ödülleri'nde 2011 En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. Wilma Elles, tenis, aerobik, sörf, basketbol, bisiklet, paten, jimnastik, yüzme sporlarını çok seviyor ve yapıyor.
2019 - 2020 - Arka Sokaklar
2015 - Yeter
2015 - Senden Bana Kalan
2015 - Emicem Hospital
2015 - Filinta
2014 - Kızıl Elma
2013 - Gurbette Aşk Bir Yastıkta
2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var
2013 - Kahireli Palas
2012 - Laz Vampir Tirakula
2012 - Çanakkale Ruhu
2010-2013 – Öyle Bir Geçer Zaman ki
2010 – Ihr mich auch
2010 – Spurlos verschwunden
2010 – Fahr zur Hölle Gott
2010 – Das dicke Ding
2010 – Stumme Schreie
2008 – Türk Usulü Maria
2008 – Evercall Dr. Energy
2008 – Arbeitstitel: Der Richter
2007 – Komissar Stolberg
2007 – Das Weinen davor
2007 – Soko Köln
2007 – Hafen der Hoffnung- Die Gustloff
2007 – Gameshow Marathon
2007 – One day lovers
2007 – Finanzcheck
2007 – Satan Claus
2007 – Das Spielzeug
2007 – Der Kanon
2007 – Cauliflower Power
2007 – Heilige Konflikte
2007 – Zeltgeflüster
2007 – Kill or be killed
2006 – Speak my language
2006 – Ich und die Anderen
2006 – Fairy Tell
2005 – Eine traumhafte Beziehung
2005 – Das Puppenspiel
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