Wilma Elles Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar’ın ekibine bir oyuncu veda ediyor. 14 yıldır devam eden diziye Nadya karakteriyle katılan Alman oyuncu Wilma Elles, Arka Sokaklar dizisinin 547. bölümünde diziden ayrılacak.

Türkiye’de Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile tanınan Elles, Arka Sokaklar’da 18 bölümde oynadı.

WILMA ELLES KİMDİR?

18 Ekim 1986 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde doğan Wilma Elles, Alman vatandaşıdır. İkisi erkek, biri kadın 4 kardeşi vardır. Büyükbabası büyükelçi olan Elles'in babası sürekli yurt dışında görevli bulunduğu için çok gezdi. Elles tam 6 dil biliyor.





Kanada , Los Angeles, Fransa, New York ve Roma'da bulundu. Tiyatro ve dans eğitimlerine 10 yaşında başladı. 2004 yılında Köln'deki "Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule" okulunun tiyatro bölümünden mezun olmuş. 2008 yılında "Türk Usulü" adlı sinema filminde başrolde oynamıştır.

Wilma Elles, "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde Caroline rolünde oynadı. Dizi için Türkçe öğrenen Wilma Elles, "Arka Sıradakiler adlı dizinin Mardin ile ilgili bölümünde konuk oyuncu olmuş, yaklaşık 10 bölüm bu dizide bulunmuştur. 2012 yılında çekilen "Çanakkale Çocukları" sinema filminde rol aldı.