Wilma Elles'in evliliğinde kayınvalide krizi!

2014 yılında iş adamı Kerem Göğüş ile evlenen Wilma Elles, 'Kışa Merhaba'Magazin Gazetecileri Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen 'Kışa Merhaba' partisine yalnız başına katıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre: Kırmızı elbisesi ile göz dolduran 32 yaşındaki Wilma Elles, keyifli halleriyle dikkati çekti.

EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ GÖRÜNCE GİTTİ!

İkiz bebek annesi oyuncu, eşi ve kayınvalidesinin davete gelmesiyle apar topar oradan ayrıldı.

Kerem Göğüş ve annesi Nurcan İlleez'in, ünlü oyuncunun partiden ayrılmasının ardından çevresine konuşması dikkati çekti.

"O KADIN BURADAN GİTTİ Mİ?"

Kayınvalide İlleez, "O kadın buradan gitti mi? Onu görmek istemiyorum" diyerek, oğluna tepki gösterdi.

Geçtiğimiz aylarda Kerem Göğüş ile boşanacağı haberleri sorulduğunda Wilma Elles'in morali bozulmuştu. Güzel oyuncu, “Öyle bir şey yok. Nereden çıktı bu?" sözleriyle, ayrılık haberlerini yalanlamıştı.

