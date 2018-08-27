Wilma Elles'ten tatil paylaşımı! Yine olay oldu

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı Caroline rolüyle tanınan oyuncu Wilma Elles 2016 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti.

Doğumun ardından hızla kilo vermeye başlayan Elles'in son görüntüsü takipçilerini korkutmuştu. Kemikleri sayılan oyuncunun fotoğrafı yorum yağmuruna tutulmuştu. Elles'in anoreksiya hastalığına yakalandığı iddia edilmişti.

Ünlü oyuncu, iddialara konuyla ilgili açıklama yapmak yerine Bodrum tatilinde uzaktan çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Ancak takipçileri yine ‘sağlıklı görünmediğine’ dair yorumlar yaptı.



