MAGAZİN

Wilma Elles'ten tatil paylaşımı! Yine olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 16:59 | Son Güncelleme

Son paylaşımlarındaki zayıflığıyla dikkat çeken ve hayranlarını korkutan Wilma Elles, konuya dair açıklama yapmak yerine bikinili paylaşım yaptı

Wilma Elles'ten tatil paylaşımı! Yine olay oldu

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı Caroline rolüyle tanınan oyuncu Wilma Elles 2016 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getirmişti.

Doğumun ardından hızla kilo vermeye başlayan Elles'in son görüntüsü takipçilerini korkutmuştu. Kemikleri sayılan oyuncunun fotoğrafı yorum yağmuruna tutulmuştu. Elles'in anoreksiya hastalığına yakalandığı iddia edilmişti.

Ünlü oyuncu, iddialara konuyla ilgili açıklama yapmak yerine Bodrum tatilinde uzaktan çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Ancak takipçileri yine ‘sağlıklı görünmediğine’ dair yorumlar yaptı.


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