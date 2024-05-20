Windows 11 nasıl yüklenir? Windows 11 sistem gereksinimleri nelerdir?

ABD merkezli çok uluslu bir teknolojik firması olarak öne çıkan Microsoft tarafından teknoloji dünyasına sürülen Windows sürümleri, Windows kullanıcıları için büyük bir öneme sahiptir. Microsoft tarafından geliştirilen birçok farklı işletim sistemi mevcuttur. Windows ailesinin son üyelerinden biri de Windows 11 olarak bilinmektedir. Bu noktada daha eski sürüm kullanan kullanıcılar için Windows 11’e nasıl geçilir konusu ayrı bir önem taşımaktadır.

Windows 11 nasıl yüklenir?

Windows 11, Microsoft tarafından geliştirip piyasaya sürülen NT tabanlı Windows grubunun son üyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada Windows 11 nasıl indirilir konusu gündeme gelebilmektedir.

Bu son çıkan işletim sisteminin yüklenmesi bildirim olarak cihazlarda görülebilmektedir. Ancak görülmediği zamanlar da olabilmektedir. Kullanıcılar bu son sürümü yüklemek için Microsoft’un resmî web sitesini ziyaret edebilir ve güvenli bir şekilde cihazlarına yükleyebilir. Eğer kendiliğinden yükleme bildirimi ortaya çıkarsa kullanıcılar bu bildirime tıklayarak ve karşılarına çıkan talimatları izleyerek, Windows 11 işletim sistemini cihazlarına indirebilir. Ayrıca Windows 11 Update aracı kullanılarak da yükleme işlemi güvenli bir şekilde yapılabilir.

Windows 11 nasıl kurulur?

Microsoft tarafından üretilip kullanıcılara sunulan Windows 11 işletim sistemi, Windows 10 işletim sisteminin kullanıldığı cihazları yükseltme özelliği sağlamaktadır. Bu noktada Windows 11’e nasıl yükseltilir konusu akıllara gelebilmektedir. Bazı cihazlarda bu işletim sistemi güncelleme bildirimi olarak ekrana düşebilmektedir. Güncelle butonuna tıklandığında ve yönergeler izlendiğinde işletim sistemi kısa sürede yükseltilebilmektedir. Windows 11 işletim sistemini cihazlarına indirmek ve kurmak isteyen kişilerin izlemesi gereken adımlar en basit hâliyle şu şekildedir:

Öncelikle bilgisayarı açmanız ve ardından “Başlat” kısmına tıklamanız gerekir.

Ardından “Ayarlar” bölümüne giriş yapmalısınız.

Ayarlar kısmında karşınıza çıkan pencerede “Güncelleştirme ve Güvenlik” sekmesi vardır. Bu sekmeye tıkladığınızda sol bölümde “Windows Update” menüsü bulunur.

Windows Update kısmına tıklandığında indirme işlemi başlayabilir.

İndirme işlemi bittikten sonra karşınıza çıkan talimatları izleyerek kurulum aşamasını tamamlayabilirsiniz.

Windows 11 sistem gereksinimleri nelerdir?

Windows 11 işletim sisteminin çalışabilmesi için cihazın bu sistemi desteklemesi gerekmektedir. Bu noktada Windows 11 hangi bilgisayarlara yüklenir konusu karşımıza çıkabilir. Bu işletim sisteminin doğru bir şekilde çalışabilmesi, cihazın özelliklerine bağlıdır. Gerekli gereksinimleri karşılayan cihazlarda bu işletim sistemi sorunsuz olarak çalışabilmektedir. Bu bağlamda Windows 11 sistem gereksinimleri genel olarak şöyledir: