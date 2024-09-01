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  4. X-Factor yarışmasıyla tanınmıştı! Şarkıcı Ferah Zeydan sahneden düştü

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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.09.2024 15:28
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Hatay'da depremde yakınlarını kaybeden çocukların moral bulması için konser düzenlendi. Konserde Demet Akalın ve Ferah Zeydan gibi ünlü isimler şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı Ferah Zeydan şarkı söylediği anda sahneden düştü. O anlar seyircilerin kamerasına yansıdı.

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde anne ve babalarını kaybeden çocuklar yararına düzenlenen moral konserinde şarkıcı Demet Akalın ve Ferah Zeydan sahne aldı. Şarkı söylerken seyircilere yanına doğru giden Zeydan, sahneden düştü.

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Hatay Valiliği himayesinde bir iş insanının desteğiyle düzenlenen konserde sahne alan Demet Akalın, en sevilen şarkılarını depremzedeler için seslendirdi. İş insanı, Akalın’a üzerinde isminin yazılı olduğu Hatayspor forması takdim etti. Geceye katılanlar Demet Akalın’a şarkılarında eşlik ederek eğlendi. Akalın, “Hatay. Ne güzeldiniz, yaralar sarılmaya başlanmış, sizi hep iyi görmek isterim. Sizi çok seviyorum ve unutmuyorum” dedi.

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Etkinlikte Akalın’ın yanı sıra Ferah Zeydan da sahne aldı. Şarkı söylerken seyircilerin yanına doğru yürüyen Zeydan sahneden düştü. Şarkıcı, görevlilerin yardımıyla ayağa kalkarak konserine devam etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Demet Akalın
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