Xbox Game Pass yeni özelliklerle güncellendi

Xbox Game Pass’in iOS ve Android uygulaması için bugün güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile Xbox Game Pass uygulamasıyla Xbox One’ı mobilden yönetmek daha da kolaylaşıyor. İşte güncellemenin detayları.
Microsoft, Xbox One’ın abonelik sistemi Game Pass’e yeni oyunlar eklemenin yanında, mobil uygulaması ile konsolu uzaktan yönetme imkanı da sunuyordu. Düzenli olarak Game Pass için her ay güncelleme yayınlayan Microsoft, genelde uygulamadaki sorunları düzeltmek ile yetiniyordu.
Ancak bugün Microsoft, Game Pass için yayınladığı güncelleme ile uygulamaya yepyeni özellikler ekledi. Xbox One uzaktan yönetmeyi daha da kolaylaştıran Microsoft, oyunculara daha iyi bir deneyim sunmayı vadediyor.
Gelen yenilikler
-Uzaktan oyun yüklemesi için varsayılan Xbox’ı seçin. Bu, giriş Xbox’ı olmayan bir konsol olamaz.
-Yükleme durumu bildirimleri yeniden çalışıyor! Bildirimlerde yalnızca mobil uygulamadan indirdiğiniz oyunlar yer alır.
-A’dan Z’ye Listeleri Sırala ve Filtrele, Tüm listeleri ve arama sonuçlarını göster.
-Hangi arkadaşlarınızın bir Game Pass oyunu oynadığını veya bir Game Pass aboneliği olduğunu görün.
-Store istek listenizdeki oyunlara ne zaman Game Pass’ten erişebileceğinizi görün.
Güncelleme ile gelen yenilikleri kullanabilmek için uygulamayı App Store veya Google Play Store üzerinden güncelleyebilirsiniz.
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