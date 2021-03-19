Xiaomi Black Shark 4 iddialı geliyor

Resmi Black Shark Weibo sayfası, cihazı özetleyen kısa bir tanıtım videosu paylaştı. Şirketin paylaştığı posterlerle cihaz hakkında daha fazla bilgiye erişmiş olduk. Ek olarak, Black Shark 4 serisinin Snapdragon 888 yonga setinden güç alacağını duyuruldu.

BLACK SHARK 4 ÖZELLİKLERİ

Oyuncu telefonu, CPU sıcaklıklarını 18 santigrat dereceye kadar düşürebilen gelişmiş soğutma özelliğine sahip olacak. Yayınlanan SD 888 posteri, yatay kamerası ve devasa parlak Black Shark logosu ile Black Shark 4’ün arkasına bir kez daha bakmamızı sağladı. Geçmiş sertifikalar ve söylentiler ayrıca Black Shark 4’ün 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inçlik bir ekrana ve 120W şarjlı 4.500 mAh bataryaya sahip olacağını duyuruyor. Böylece cihaz sadece 15 dakikada tam dolum vadediyor. Pro modelinin ayrıca üçlü kamera ve 8 / 12GB RAM'e de sahip olacağı onaylandı.

Bilinen diğer özellikler arasında ise yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı da olacak. Shark 4’ün bu özelliklerini ortaya koyan görüntüler TENAA’nın veritabanında listelenmişti. Pro varyantı da ayrıca TENAA tarafından onaylandı. Bu süreçte cihaz hakkında bilinen bilgilere 6.67 ekran da eklendi. Akıllı telefon, Google Play Console’da 8 GB RAM depolama hafızalı olarak karşımıza çıktı. Cihazın AnTuTu puanı ise Snapdragon 888 SoC ile geleceğini ortaya koyuyor.

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