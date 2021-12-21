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Xiaomi, MIX Fold 2 üzerinde çalışıyor

21.12.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki senelerde akıllı telefon sektörünün katlanabilir akıllı telefonlara kayması bekleniyor. Beklenti böyle olunca teknoloji devlerini bu cihazlarını olduğunca son teknoloji ile donatmaya çalışıyor.

Xiaomi, MIX Fold 2 üzerinde çalışıyor

Son gelen raporlara göre de Xiaomi yaklaşan katlanabilir akıllı telefon IMEI veritabanında görüldü. Xioami MIX Fold 2 olarak adlandırılması beklenen cihaz aynı zamanda 22061218C olma model numarasını sertifikasyon sürecinden geçmiş durumda.

Ayrıca Xiaomi MIX Fold 2 ‘nin önümüzdeki yıl Haziran veya Temmuz aylarında Çin pazarında resmi olarak piyasaya sürülebileceği de ortaya çıktı . “zizhan” kod adına sahip olduğu söylenen telefon, yükseltilmiş özelliklerle gelecek. Cihazın Avrupa macerasında bir takım ek özelliklerin getirilebileceği söyleniyor.

En son rapor, şirketin Samsung Display’den 8.1 inç UTG AMOLED esnek ekran kullanacağını iddia ediyor. UTG ekranı 30 mikron düzeyinde ince bir şekilde işlenir ve esnekliği ve dayanıklılığı artıran bir işlemle yapılır.

Ayrıca, akıllı telefonun yeniden tasarlanmış ve yükseltilmiş menteşelere sahip olacağı da söyleniyor. Yaklaşan cihazdaki diğer iyileştirmelere gelince, sızıntılara başlamadan önce birkaç ay daha beklememiz gerekecek.

Bilmeyenler için Xiaomi, Huaxing Optoelectronics ( TCL CSOT) tarafından sağlanan MIX Fold akıllı telefonunda kullanılan esnek ekran için Polyimide Film (PI) kullanmıştı. Aynı teknoloji Huawei tarafından Mate X2 için de kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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