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Xiaomi’nin yeni amiral gemisi piyasaya sürülecek

27.11.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi 12 önümüzdeki ay piyasaya sürülecek, henüz sürülmeden önce ise teknoloji analistleri cihazı bazı özelliklerini açıkladı.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi piyasaya sürülecek

Weibo bilgi kaynağı DigitalChatStation’a göre, Çinli teknoloji devinin yeni nesil premium akıllı telefonunda, ultra geniş açılı lens ve makro sensör ile birlikte OIS desteğine sahip 50 megapiksel birincil kamera bulunacak. Ayrıca, her iki taraftaki kavisli ekranın tüm Xiaomi 12 serisinde standart olacağını da sözlerine ekledi. Tipster ayrıca 12 serisinin simetrik bir stereo hoparlör tasarımıyla geleceğini iddia etti.

Yani bir çift stereo hoparlör sistemi bekleyebiliriz. Son neslin Xiaomi 11 serisi de çift hoparlör tasarımına sahipti, ancak stereo hoparlörler asimetrik bir tasarıma sahipti. Ne yazık ki, Çin mikroblog web sitesindeki tüm bilgi paylaşımları budur. Ancak henüz doğrulanmamış bir rapor olduğu için bu durumun kesin olacağını söyleyemeyiz.

Önceki raporlara göre şirket, temel varyantla birlikte bir Xiaomi 12X modeli üzerinde çalışıyor. 12X’in Qualcomm Snapdragon 870 SoC’ye sahip olması beklenirken, amiral gemisi modeli, yeni nesil Snapdragon 8 Gen 1 mobil platformunu kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olacak  Bakalım cihazın piyasaya sürülmesi ile beraber telefon sektöründe dengeler nasıl değişecek. Cihaz iPhone 13 ve Galaxy S22 serisi ile kapışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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