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Xor Titanium tanıtıldı, fiyatı dudak uçuklattı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2020 15:58 | Son Güncelleme

Xor, ultra lüks Xor Titanium'u görücüye çıkardı. Firmanın ilk ultra lüks telefonu olan Xor Titanium, tuşlu bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Buna rağmen Xor Titanium'un fiyatı cepleri yakacak türden.

Xor Titanium tanıtıldı, fiyatı dudak uçuklattı!

Lüks telefon denilince aklınızda birkaç marka canlanabilir. Bunlardan biri şüphesiz ki Vertu. Dünyanın en pahalı telefonlarını üreten ve Nokia'nın ultra lüks departmanını temsil eden Vertu'ya şimdilerde yeni bir rakip var. Bu rakibin adı Xor. Fakat adı Xor olsa da firma, Vertu'nun eski çalışanlarından oluşuyor. Vertu gibi lüks telefon üretmek için yola çıkan Xor, şimdilerde ise ilk ultra lüks telefonu Xor Titanium ile piyasayı tabiri caizse selamlıyor.

XOR TİTANİUM ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Xor Titanium en baştan söyleyelim bir akıllı telefon değil, sadece 2G / 3G bağlantı desteği sunan ve SMS ile iletişim kurmayı mümkün kılan bir ''cep telefonu''. Bu anlamda telefonu Nokia'nın eski cihazlarına benzetmeniz olası. Ancak cep telefonu çoğu akıllı telefonda yer almayan bazı özelliklere de sahip. Örneğin; Engadget'ın haberine göre, Xor Titanium hava kalitesi sensörüne, kablosuz şarj desteğine ve aktif gürültü engelleme özelliğini bünyesinde barındırıyor. Bu özelliklere bakıldığında telefon için ''akıllı telefon ile cep telefonu arası ultra lüks bir cihaz'' tanımlaması yapmak sanıyoruz ki yanlış olmaz.

Xor Titanium özellikleri

Xor Titanium özellikleri arasında güvenlik de yer alıyor. Belki de telefonun en tercih edilebilir nedenlerinden biri de bu. Zira Xor Titanium, WhatsApp gibi SMS'leri ve aramaları donanımsal olarak uçtan uca (AES256) şifreleyebiliyor. Fakat aramalar için iki farklı Xor Titanium telefonun arasında arama yapmak gerekiyor. Peki bu kadar farklı özelliği barındıran bir telefona sahip olmak için lüks olmanın da verdiği hesapla ne kadarlık bir ücret ödemek gerekiyor?

Xor titanium fiyatı

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XOR TİTANİUM FİYATI İLE ŞAŞIRTIYOR

Xor Titanium fiyatı 2.999 sterlin olarak fiyatlandırılmış durumda. Lüks telefon kullanmayı sevenler ve güvenlik konusunda da endişeleri olanlar bu telefonu satın alıp kullanabilir gibi görünüyor. Eğer böyle bir telefonu satın alma planınız varsa 2021'in ilk çeyreğini beklemeniz şart.

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