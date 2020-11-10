Xor Titanium tanıtıldı, fiyatı dudak uçuklattı!

Lüks telefon denilince aklınızda birkaç marka canlanabilir. Bunlardan biri şüphesiz ki Vertu. Dünyanın en pahalı telefonlarını üreten ve Nokia'nın ultra lüks departmanını temsil eden Vertu'ya şimdilerde yeni bir rakip var. Bu rakibin adı Xor. Fakat adı Xor olsa da firma, Vertu'nun eski çalışanlarından oluşuyor. Vertu gibi lüks telefon üretmek için yola çıkan Xor, şimdilerde ise ilk ultra lüks telefonu Xor Titanium ile piyasayı tabiri caizse selamlıyor.

XOR TİTANİUM ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Xor Titanium en baştan söyleyelim bir akıllı telefon değil, sadece 2G / 3G bağlantı desteği sunan ve SMS ile iletişim kurmayı mümkün kılan bir ''cep telefonu''. Bu anlamda telefonu Nokia'nın eski cihazlarına benzetmeniz olası. Ancak cep telefonu çoğu akıllı telefonda yer almayan bazı özelliklere de sahip. Örneğin; Engadget'ın haberine göre, Xor Titanium hava kalitesi sensörüne, kablosuz şarj desteğine ve aktif gürültü engelleme özelliğini bünyesinde barındırıyor. Bu özelliklere bakıldığında telefon için ''akıllı telefon ile cep telefonu arası ultra lüks bir cihaz'' tanımlaması yapmak sanıyoruz ki yanlış olmaz.