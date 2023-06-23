Ya Çok seversen ne zaman başlıyor? Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'lı Ya Çok Seversen dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ya Çok Seversen dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kerem Bürsün ile Hafzanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinin senaryosunu Kübra Sülün kaleme aldı, yönetmenliğini ise Ali Bilgin yaptı. İşte Ya Çok Seversen dizinin ilk bölüm tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu...

YA ÇOK SEVERSEN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz sezonu dizilerden olan Ya Çok Seversen ilk tanıtımı sonrası dikkat çekti. Ya Çok Seversen 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek.

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NEDİR?

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini anlatmaktadır.

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCULARI KİMLER?

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi isimler yer alıyor.

