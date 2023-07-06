MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ya Çok seversen oyuncuları arasında kimler var? Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'lı Ya Çok Seversen konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Ya Çok seversen oyuncuları arasında kimler var? Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'lı Ya Çok Seversen konusu nedir, oyuncuları kimdir?

06.07.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ya Çok Seversen konusu dizisi Kanal D izleyicisi ile buluşuyor. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan başrollerini paylaştığı dizinin yaz aylarına damga vurması bekleniyor. Kübra Sülün'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor. Peki, Ya Çok seversen oyuncuları kimler? Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'lı Ya Çok Seversen dizisinin konusu nedir?

Ya Çok seversen oyuncuları arasında kimler var? Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'lı Ya Çok Seversen konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Ya Çok Seversen dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kerem Bürsün ile Hafzanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi annesinin hayatını kaybetmesinin ardından küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren Ateş'in hikayesini anlatacak. Ya Çok Seversen dizisinin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. İşte, Ya Çok Seversen'in oyuncuları ve konusu...

15

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NEDİR?

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini anlatmaktadır.

w1

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCULARI KİMLER?

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi isimler yer alıyor.

w2

YA ÇOK SEVERSEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ya Çok Seversen 6 Temmuz Perşembe akşamı görücüye çıkıyor.

Kerem Bursin ve Hafzanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi Kanal D'de saat 20.00'de ekrana gelecek.

İlginizi Çekebilir

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

 Barbekü yapmanın keyfi de bir başka! O barbekü şimdi indirimde, kaçırmayın

Barbekü yapmanın keyfi de bir başka! O barbekü şimdi indirimde, kaçırmayın

 Fiyatların artmasını beklemeyin! Grundig robot süpürgede fırsat

Fiyatların artmasını beklemeyin! Grundig robot süpürgede fırsat

 Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

 Çocuklar buna bayılacak! Feber Range Rover 6V akülü arabada fırsat

Çocuklar buna bayılacak! Feber Range Rover 6V akülü arabada fırsat

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dönence dizisi oyuncuları arasında kimler var kimler!Dönence dizisi oyuncuları arasında kimler var kimler!
Yarışmada şoke eden görüntüler! Tepki yağdıYarışmada şoke eden görüntüler! Tepki yağdı
Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktıHavaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Korku dolu anlar! Köpek balığı kalabalığın arasına dalıp kıyıya kadar geldi... Çığlık çığlığa kaçıştılar
Korku dolu anlar! Köpek balığı kalabalığın arasına dalıp kıyıya kadar geldi... Çığlık çığlığa kaçıştılar

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Okul müdürüydü! 15 yaşındaki öğrenciyle yasak aşkı ifşa edildi

Okul müdürüydü! 15 yaşındaki öğrenciyle yasak aşkı ifşa edildi

Hangisi anne hangisi kızı? “Kızım erkeklerle flört etmemden...”

Hangisi anne hangisi kızı? “Kızım erkeklerle flört etmemden...”

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.