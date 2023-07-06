Ya Çok seversen oyuncuları arasında kimler var? Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'lı Ya Çok Seversen konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Ya Çok Seversen dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kerem Bürsün ile Hafzanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi annesinin hayatını kaybetmesinin ardından küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren Ateş'in hikayesini anlatacak. Ya Çok Seversen dizisinin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. İşte, Ya Çok Seversen'in oyuncuları ve konusu...

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU NEDİR?

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini anlatmaktadır.

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCULARI KİMLER?

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi isimler yer alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ya Çok Seversen 6 Temmuz Perşembe akşamı görücüye çıkıyor.

Kerem Bursin ve Hafzanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi Kanal D'de saat 20.00'de ekrana gelecek.