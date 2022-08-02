Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Michael Gerry Fotheringham McConnell ve nişanlısı Stephanie Brown birkaç yıl önce yaşadıkları talihsiz düşük deneyiminin ardından heyecanla yeni bebeklerini bekliyorlardı. Ancak birkaç tarama bebeğin ciğerlerinin vücudu için çok küçük olduğunu ve diğer organları ile orantılı olmadığını ortaya çıkardı. Doktorlar bebeğin hayatta kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu açıkladılar.

SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALDI

Brown'dan yine de hamileliğini altı hafta daha taşıması istendi ve daha sonra Mickey adını verdikleri oğullarına doğum yapmak için Wishaw Genel Hastanesine transfer edildi. Ancak, doğum esnasından yaşanan ciddi bir komplikasyon işleri daha da kötüleştirdi ve doktorlar McConnell'den eşi ile bebekleri Mickey arasından bir seçim yapmasını istemek zorunda kaldılar.

YAŞAMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜLER

Cleveland Clinic'e göre fetüsün kordona baskı yapıp oksijeni kesmemesi için komplikasyonla hemen ilgilenilmesi gerekiyordu. Doğumundan önceki haftalar Stephanie'nin vücudunda gerçek bir baskı olduğu için herkes onun hayatta kalması konusunda şüpheciydi. Buna rağmen çift yine de, bebeklerini dünyaya getirmek istedi.

500 GRAMDI

Zorlu bir sezeryan doğumun ardından Mickey 500 gram ağırlığında bir bebek olarak dünyaya gelmişti. Annesi de sağlığına kavuşmuştu. Küçük adam eve daha yakın bir hastaneye taşınmadan önce yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tam üç ay geçirdi.

''EN PARLAK YILDIZ''

Ancak doktorlar onu taşımaya hazırlanırken durumu kötüleşmeye başladı. Vücudu ciğerleri için çok büyük hale gelen Mickey, ne yazık ki 24 Temmuz'da annesinin kollarında vefat etti. McConnell, küçük oğlunu anmak için "O tanıdığım en parlak yıldızdı, oğlumun bu dünyada yarattığı etkiyi asla unutmayacağım, o gerçekten bir savaşçıydı. Huzur içinde uyu güzel oğlumuz." dedi.

