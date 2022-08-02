Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

02.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

33 yaşındaki İskoçyalı Michael Gerry Fotheringham McConnell, geçen yıl 29 yaşındaki nişanlısı Stephanie Brown'ın 18 haftalık hamileyken amniyotik sıvı kaçırmaya başlaması ve acil ameliyata alınmasıyla hayal bile edilemez bir durumda kaldı. Nişanlısı ve doğacak bebekleri arasında seçim yapmak zorunda kalan adamın kararı herkesi şoke etti.

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Michael Gerry Fotheringham McConnell ve nişanlısı Stephanie Brown birkaç yıl önce yaşadıkları talihsiz düşük deneyiminin ardından heyecanla yeni bebeklerini bekliyorlardı. Ancak birkaç tarama bebeğin ciğerlerinin vücudu için çok küçük olduğunu ve diğer organları ile orantılı olmadığını ortaya çıkardı. Doktorlar bebeğin hayatta kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu açıkladılar.

SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALDI

BABA3

Brown'dan yine de hamileliğini altı hafta daha taşıması istendi ve daha sonra Mickey adını verdikleri oğullarına doğum yapmak için Wishaw Genel Hastanesine transfer edildi. Ancak, doğum esnasından yaşanan ciddi bir komplikasyon işleri daha da kötüleştirdi ve doktorlar McConnell'den eşi ile bebekleri Mickey arasından bir seçim yapmasını istemek zorunda kaldılar.

YAŞAMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜLER

BEBEKK

Cleveland Clinic'e göre fetüsün kordona baskı yapıp oksijeni kesmemesi için komplikasyonla hemen ilgilenilmesi gerekiyordu. Doğumundan önceki haftalar Stephanie'nin vücudunda gerçek bir baskı olduğu için herkes onun hayatta kalması konusunda şüpheciydi. Buna rağmen çift yine de, bebeklerini dünyaya getirmek istedi.

500 GRAMDI

HAFİF

Zorlu bir sezeryan doğumun ardından Mickey 500 gram ağırlığında bir bebek olarak dünyaya gelmişti. Annesi de sağlığına kavuşmuştu. Küçük adam eve daha yakın bir hastaneye taşınmadan önce yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tam üç ay geçirdi.

''EN PARLAK YILDIZ''

BEBEK6

Ancak doktorlar onu taşımaya hazırlanırken durumu kötüleşmeye başladı. Vücudu ciğerleri için çok büyük hale gelen Mickey, ne yazık ki 24 Temmuz'da annesinin kollarında vefat etti. McConnell, küçük oğlunu anmak için "O tanıdığım en parlak yıldızdı, oğlumun bu dünyada yarattığı etkiyi asla unutmayacağım, o gerçekten bir savaşçıydı. Huzur içinde uyu güzel oğlumuz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Torunumuz tacize uğradı” dediler! Zincirle direğe bağladılar“Torunumuz tacize uğradı” dediler! Zincirle direğe bağladılar
Yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest ettiYaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest etti
400 kez cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti! Kazancı şaşırttı400 kez cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti! Kazancı şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
gebelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Esra ve Emel kardeşlerin feci sonu! Iraklı sevgili...

Esra ve Emel kardeşlerin feci sonu! Iraklı sevgili...

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

Bikini üstünü çıkarttı! Göğüslerini elleriyle kapatarak...

Bikini üstünü çıkarttı! Göğüslerini elleriyle kapatarak...

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

İlginizi Çekebilir

Zorlamak yerine ikna etmeyi deneyin!

Zorlamak yerine ikna etmeyi deneyin!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Belirtileri çok sıradan! Hayatınıza neden olabilir

Belirtileri çok sıradan! Hayatınıza neden olabilir

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.