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Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ya İstiklal Ya Ölüm nerede çekiliyor?

DİZİ HABERLERİ  | 16.03.2020 21:47 | Son Güncelleme

TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi “Ya İstiklal Ya Ölüm” ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıktı. İstanbul’un işgal edilmesi ile kenetlenen bir milletin 1. Meclisi açma iradesinin anlatılacağı dizinin ilk bölümüyle beğeni topladı. Peki Ya İstiklal Ya Ölüm'ün oyuncuları kimler, konusu nedir?

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Ya İstiklal Ya Ölüm nerede çekiliyor?

TRT'nin Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına özel hayata geçireceği projelerin ilki olan Ya İstiklal Ya Ölüm' İlk bölümü, İstanbul'un işgalinin yüzüncü yılı olan 16 Mart 2020'de yayınlanmaya başlayan dizinin 6'ıncı ve son bölümü ise TBMM'nin açılışının yüzüncü yılı olan 23 Nisan haftasında ekranlara gelecek.

Yönetmenliğini Yasin Uslu’nun üstlendiği, senaryosunu Funda Çetin’in kaleme aldığı “Ya İstiklal Ya Ölüm” ün ilk bölümünde;

İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul’un işgal günü ve sonrasındaki günlerde yaşadığı süreç ile Türk halkının işgal karşısında tek vücut olması anlatılacak.
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Tarihler bundan tam 100 sene önce 16 Mart 1920’yi göstermektedir. Bomboş sokakların sessizliğini işgal kuvvetlerine ait askerlerin postal sesleri bozmaktadır. Kamyonlardan inen Hindu ve İngiliz askerlerinin girdiği karakolda çıkan çatışmalar sonucu acı kayıplar yaşanmaktadır.
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İstanbul Telgraf Merkezi’ne işgalin haberi ulaştığında moraller bozulmuştur. Fakat böylesine zorlu bir günde dimdik ayakta durmak gerekmektedir. Ankara ile irtibat kurmayı başaran İstanbul Telgraf Merkezi, kendi üzerine düşen vazifeyi öğrenecektir. Ancak işgal kuvvetlerinin oraya da baskın yapması, durumu vahim bir hale getirecektir.

İstanbul’un İtilaf devletlerince işgalinin yaşandığı 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık tarihsel süreci anlatacak olan dizi, Milli Mücadele ruhunu ekrana taşıyacak.

Dizinin yayınlanan afişinde Mustafa Kemal karakterine hayat veren İlker Kızmaz, Topkapılı karakterine hayat veren Birkan Sokullu, Mehmet Akif karakterine hayat veren Mehmet Özgür, Halide Edip karakterine hayat veren Dolunay Soysert, Ali Fuat Paşa karakterine hayat veren Osman Sonant, İhsan Pere karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, Galip karakterine hayat veren Hilmi Cem İntepe ve Nazan karakterine hayat veren Melis Sezen yer alıyor.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi, 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal edip Meclis-i Mebûsan'ı dağıtmasından sonra Mustafa Kemal Paşa liderliğinde vücut bulan Kuvayı Milliye hareketini ve Ankara'da kurulacak tam bağımsız meclisin açılış serüvenini anlatıyor.

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16 Mart 1920 ile 23 Nisan 1920 tarihleri arasında yaşanmış 6 haftalık gerçek bir kesiti yine 6 haftada ekranlara getirecek olan mini dizinin senaryosu Funda Çetin'e ait. Yapımını Kirli Kedi'nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise adını dönem dramalarıyla duyuran Yasin Uslu var.

6 hafta boyunca mebusların canları pahasına, vatan aşkıyla gizli ve tehlikeli yollarla Ankara’ya ulaşma çabaları, Milli Mücadele hareketine İstanbul’dan silah taşıma gayretleri, Atatürk’ün yeni Meclisi açma mücadelesi ve işgale karşı topyekûn karşı koyma iradesi anlatılmakta.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İLKER KIZMAZ - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
BİRKAN SOKULLU - TOPKAPILI CAMBAZ
DOLUNAY SOYSERT - HALİDE EDİP ADIVAR
OSMAN SONANT - ALİ FUAT PAŞA
MEHMET ÖZGÜR - MEHMET AKİF ERSOY
RIZA KOCAOĞLU - İHSAN PERE
HİLME CEM İNTEPE - GARİP
MELİS SEZEN - NAZAN
UMUT KARADAĞ
USHAN ÇAKIR
ALTAN ERKEKLİ
SERKAN ERCAN

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin çekimleri İstanbul'da özel platolarda gerçekleşiyor.

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