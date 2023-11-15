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  4. Yabancı Damat'ın çocuk yıldızı Mustafa Can son haliyle ağızları açık bıraktı! O şimdi 31 yaşında

Yabancı Damat'ın çocuk yıldızı Mustafa Can son haliyle ağızları açık bıraktı! O şimdi 31 yaşında

15.11.2023 09:17 | Son Güncelleme:
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Yabancı Damat dizisi bir döneme damga vuran yapımlar arasında yer alıyor. Unutulmaz dizinin kadrosunda birbirinden ünlü oyuncuları ver alıyordu. Nehir Erdoğan'ın Nazlı'ya, Özgür Çevik'in Niko'ya hayat verdiği Yabancı Damat'ta Mustafa Can karakterini Ozan Uğurlu canlandırıyordu. Bir dönemin çocuk yıldızının son halini görenler çok şaşırdı.

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisi unutulmaz yapımlardan biri. Gaziantepli köklü bir ailenin kızı olan Nazlı ile Yunanlı Niko'nun evlendikten sonra başlarına gelen olayları konu edinen Yabancı Damat'ta çocuk yıldız Mustafa Can'a Ozan Uğurlu hayat veriyordu. Uğurlu'nun son hali gündem oldu.

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Şimdilerde 31 yaşında olan Ozan Uğurlu, oyunculuğa ara verip Viyana'da makine mühendisliği eğitimi almıştı.

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Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü okuyan yıldız, yeniden Avrupa'ya yerleşti.

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Berlin'de Dijital Yönetim alanında yüksek lisans yapan Ozan Uğurlu müzisyen oldu.

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21 Nisan'da yayınlamış olduğu Yeşil ve Sen single'ı ile birlikte 3 şarkısı olan Ozan Uğurlu'nun Sen Gibi ve Daha Fazlası isimli iki şarkısı daha var.

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Ünlü isim en son En Uzak Sahil isimli albümünü çıkardı.

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