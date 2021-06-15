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Yağ tüketimi nasıl olmalı? Zeytinyağı faydalarından yararlanmak için...

15.06.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz hemen her yiyeceğin içinde bulunan yağ, doğru tüketilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olan bir besin. Bu nedenler yağ tüketimini doğru yapmak büyük önem taşıyor. Yağ tüketiminde ölçülü olmak kadar hangi yağı tercih ettiğiniz de üzerinde durmanız gereken bir konu. Bu noktada zeytinyağı tüketimini ön planda tutmak sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biri olarak görülüyor. Peki sağlıklı beslenmede yağ tüketimi nasıl olmalı?

Yağ, vücut için olmazsa olmaz gıdalardan biridir. Çünkü gıdalarla alınan A, D, E ve K vitaminleri sadece yağda çözünen vitaminlerdir. Dolayısıyla yağı sıfırlanmış bir beslenme hem doğru değil hem de mümkün değildir.

KANSERDEN DE KORUYOR! EVİN VAZGEÇİLMEZİ ZEYTİNYAĞ OLMALI

Sıvı yağ olarak zeytinyağı tüketmeliyiz. Zeytinyağı, soğuk presle hazırlanmış, Omega-9 yap asitlerini içeren, kanserden koruyucu özelliği yüksek olan yağ asitlerini barındıran doğal yağdır. Ayçiçek, mısır özü yerine zeytinyağını tercih etmeliyiz.

PAKETLİ YAĞLARDAN UZAK DURUN

Katı yağlardan ise, az işlenmiş katı yağlar tercih edilebilir. Yöresel ve güvendiğimiz tereyağları varsa bunu tüketebiliriz. Ancak paketli yağlardan uzak durmakta büyük fayda var.

SOĞANI YAĞDA KAVURARAK YAPILAN YEMEKLERİ RAFA KALDIRIN!

Yani evin vazgeçilmez yağ çeşidi olmalı. Yemeklerimizi pişirirken, salatalarımızı yerken zeytinyağı tercih etmeliyiz. Ayrıca zeytinyağ ısı işlemine dayanıklı bir yağ çeşidi değildir. Dolayısıyla yemeklerimizi pişirdikten sonra üzerine zeytinyağ gezdirmeliyiz. Yani yağda soğanı kavurup yemek yapma alışkanlığımızı artık rafa kaldırmalıyız.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

  • Metabolizmayı hızlandırır
  • Kilo vermeye yardımcı olur
  • Sindirim sistemine destek olur
  • Kandaki kolesterol birikimini ve kalp hastalıklarını azaltır
  • Cilt sağlığını korur
  • iltihabı hafifletir
  • Kolesterolü dengeler
  • Yaşlanmayı geciktirir
  • Kanserle savaşır
  • Hücre duvarını kuvvetlendirir
  • Meme kanserini önler

ZEYTİNYAĞIN MİDEYE FAYDALARI

  • Mide yağ asidi dengelenir.
  • Ağrı ve yanmaların hafiflemesine yardımcıdır.
  • Mide yaraları sonucu oluşan hasarlı dokuların yenilenmesini sağlar.
  • Mide ve sindirim yollarını rahatlatır.
  • Zeytinyağından alınan enerji ile gün içinde yağ yakımı yaşanır.
  • Enfeksiyonların önlenmesinde öncüdür.

ZEYTİNYAĞIN SAÇA FAYDALARI

  • Kepeklenme sorununu ortadan kaldırır,
  • Saç köklerini güçlendirir, parlaklığını artırır,
  • Kolay şekil almasını sağlar,
  • Hızlı uzamasını sağlar,
  • Saç derisini güçlendirir.

ZEYTİNYAĞININ ZARARLARI NELERDİR?

  • Zeytinyağı yağlı ciltlerde ya da dermatit gibi cilt rahatsızlıklarında kullanıma uygun değildir. Ayrıca bebeklerde de kullanılması önerilmemektedir. İlerleyen dönemlerde egzamaya neden olabilir.
  • Çok fazla tüketilirse kilo alımına neden olur.
  • Yüksek ısıda kolay yanar. Kızartma yapmadan önce yandığını fark ederseniz kesinlikle kullanmayın.
  • Çok fazla miktarda zeytinyağı tüketimi safra kesesinde taş oluşumuna ya da tıkanmaya neden olabilir.
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