Yağ tüketimi nasıl olmalı? Zeytinyağı faydalarından yararlanmak için...

Yağ, vücut için olmazsa olmaz gıdalardan biridir. Çünkü gıdalarla alınan A, D, E ve K vitaminleri sadece yağda çözünen vitaminlerdir. Dolayısıyla yağı sıfırlanmış bir beslenme hem doğru değil hem de mümkün değildir.

KANSERDEN DE KORUYOR! EVİN VAZGEÇİLMEZİ ZEYTİNYAĞ OLMALI

Sıvı yağ olarak zeytinyağı tüketmeliyiz. Zeytinyağı, soğuk presle hazırlanmış, Omega-9 yap asitlerini içeren, kanserden koruyucu özelliği yüksek olan yağ asitlerini barındıran doğal yağdır. Ayçiçek, mısır özü yerine zeytinyağını tercih etmeliyiz.

PAKETLİ YAĞLARDAN UZAK DURUN

Katı yağlardan ise, az işlenmiş katı yağlar tercih edilebilir. Yöresel ve güvendiğimiz tereyağları varsa bunu tüketebiliriz. Ancak paketli yağlardan uzak durmakta büyük fayda var.

SOĞANI YAĞDA KAVURARAK YAPILAN YEMEKLERİ RAFA KALDIRIN!

Yani evin vazgeçilmez yağ çeşidi olmalı. Yemeklerimizi pişirirken, salatalarımızı yerken zeytinyağı tercih etmeliyiz. Ayrıca zeytinyağ ısı işlemine dayanıklı bir yağ çeşidi değildir. Dolayısıyla yemeklerimizi pişirdikten sonra üzerine zeytinyağ gezdirmeliyiz. Yani yağda soğanı kavurup yemek yapma alışkanlığımızı artık rafa kaldırmalıyız.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Metabolizmayı hızlandırır

Kilo vermeye yardımcı olur

Sindirim sistemine destek olur

Kandaki kolesterol birikimini ve kalp hastalıklarını azaltır

Cilt sağlığını korur

iltihabı hafifletir

Kolesterolü dengeler

Yaşlanmayı geciktirir

Kanserle savaşır

Hücre duvarını kuvvetlendirir

Meme kanserini önler

ZEYTİNYAĞIN MİDEYE FAYDALARI

Mide yağ asidi dengelenir.

Ağrı ve yanmaların hafiflemesine yardımcıdır.

Mide yaraları sonucu oluşan hasarlı dokuların yenilenmesini sağlar.

Mide ve sindirim yollarını rahatlatır.

Zeytinyağından alınan enerji ile gün içinde yağ yakımı yaşanır.

Enfeksiyonların önlenmesinde öncüdür.

ZEYTİNYAĞIN SAÇA FAYDALARI

Kepeklenme sorununu ortadan kaldırır,

Saç köklerini güçlendirir, parlaklığını artırır,

Kolay şekil almasını sağlar,

Hızlı uzamasını sağlar,

Saç derisini güçlendirir.

ZEYTİNYAĞININ ZARARLARI NELERDİR?