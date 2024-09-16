Yağlı biber turşusu tarifi: Yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

Çorbası, salatası, yemeklere lezzet katması ile çok sevilen ve çok sık kullanılan yağlı biberin bir de turşunu denemelisiniz. Çok kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz yağlı biber turşusu tarifini aşağıda bulabilirsiniz.
Yağlı biber turşusu tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak ve tarif aşamalarına birebir uyarak yapabilirsiniz. 4 orta boy kavanoz için verilen bu tarif isterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla da hazırlayabilirsiniz.
MALZEMELER
1 kilo kapya biber
1 bardak üzüm sirkesi
Yarım bardak zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kaya tuzu
8 diş sarımsak
8 dal maydanoz
TARİF
Biberleri iyice yıkayın ve ayıkladıktan sonra küçük küçük doğrayıp bir tencereye alın.
Bir tencereye sirke, yağ ve tuz ekleyip karıştırın ve kaynatın.
Biberleri de ekleyip 5 dakika haşlayın.
Biberleri geniş bir tepsiye yayın.
Üzerine doğradığınız sarımsakları ve maydanozları da ekleyin.
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