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Yağlı biber turşusu tarifi: Yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.09.2024 23:25
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Çorbası, salatası, yemeklere lezzet katması ile çok sevilen ve çok sık kullanılan yağlı biberin bir de turşunu denemelisiniz. Çok kısa süre içinde hazırlayabileceğiniz yağlı biber turşusu tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

Yağlı biber turşusu tarifi: Yağlı biber turşusu nasıl yapılır?
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Kaç kavanoz 3
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Adet 78kal

Yağlı biber turşusu tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak ve tarif aşamalarına birebir uyarak yapabilirsiniz. 4 orta boy kavanoz için verilen bu tarif isterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla da hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 kilo kapya biber
  • 1 bardak üzüm sirkesi
  • Yarım bardak zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kaya tuzu
  • 8 diş sarımsak
  • 8 dal maydanoz

TARİF

  • Biberleri iyice yıkayın ve ayıkladıktan sonra küçük küçük doğrayıp bir tencereye alın.
  • Bir tencereye sirke, yağ ve tuz ekleyip karıştırın ve kaynatın.
  • Biberleri de ekleyip 5 dakika haşlayın.
  • Biberleri geniş bir tepsiye yayın.
  • Üzerine doğradığınız sarımsakları ve maydanozları da ekleyin.
  • Karıştırın ve soğumaya bırakın.
  • Soğuyunca kavanozlara bölüştürün.
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Anahtar Kelimeler:
turşu turşu tarifi biber tarif
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