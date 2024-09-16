Yağlı biber turşusu tarifi: Yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

Yağlı biber turşusu tarifini aşağıdaki malzemeleri kullanarak ve tarif aşamalarına birebir uyarak yapabilirsiniz. 4 orta boy kavanoz için verilen bu tarif isterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla da hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER 1 kilo kapya biber

1 bardak üzüm sirkesi

Yarım bardak zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kaya tuzu

8 diş sarımsak

8 dal maydanoz