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Yağmur Banda kimdir? Survivor yarışmacısı Yağmur Banda kimdir ve nereli?

15.01.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'de Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Yağmur Banda, Nisa Bölükbaşı'nın koronavirüse yakalanması üzerine kadroya dahil edildi. Yağmur Banda'nın tekvando dalında Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Yağmur Banda kimdir? Survivor yarışmacısı Yağmur Banda kimdir ve nereli?

Nisa Bölükbaşı'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla, yerine milli tekvandocu Yağmur Banda getirildi. Survivor 2018 sezonunda Gönüllüler takımında mücadele eden Yağmur Banda'nın, Survivor All Star 2022 sezonundaki performansı, merakla bekleniyor.

Yağmur Banda kimdir? Survivor yarışmacısı Yağmur Banda kimdir ve nereli?

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

1998 doğumlu Yağmur Banda, aslen İzmirlidir. Liseyi bitirdikten sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan Banda'nın, Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır. Yağmur Banda, Survivor 2018 All Star sezonunda, Gönüllüler takımında mücadele etmişti.

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TV8 survivor
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