Yağmur Banda kimdir? Survivor yarışmacısı Yağmur Banda kimdir ve nereli?

Nisa Bölükbaşı'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla, yerine milli tekvandocu Yağmur Banda getirildi. Survivor 2018 sezonunda Gönüllüler takımında mücadele eden Yağmur Banda'nın, Survivor All Star 2022 sezonundaki performansı, merakla bekleniyor.
1998 doğumlu Yağmur Banda, aslen İzmirlidir. Liseyi bitirdikten sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan Banda'nın, Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır. Yağmur Banda, Survivor 2018 All Star sezonunda, Gönüllüler takımında mücadele etmişti.
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