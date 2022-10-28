Kutsal eş anlamlısı nedir? Kutsal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarihi boyunca pek çok kelimeye ev sahipliği yapmıştır. Bu kelimeler başka dillerden alınmış olabileceği gibi Türkçe içerisinde var olan ve türetilen kelimeler de olabilir. Kutsal kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "kut" kelimesinden türetildiği düşünülmektedir. Ancak anlam bakımından Arapça "ḳudsī" kelimesiyle aynıdır ve bu kelimeyle çağrışım yoluyla türetildiği düşünülür. Türk Dil Kurumuna göre kutsal kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes

Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut

Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen

Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan

Kutsal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe kökenli bir kelime olan kutsal anlam olarak dini olarak saygı uyandıran ve kutsi mukaddes ve tapılacak veya yolunda can verilecek kadar sevilen mukaddes şeyleri ifade eder. Dini olarak bir anlamı ifade eden kutsal sözcüğü Türkçede yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Kutsalın eş anlamlısı kelimeler de kutsal cümle içinde ya da konuşma dilinde kutsal yerine kullanılabilen kelimelerdir. Kutsalın eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir;

Mukaddes

Kutsi

Mübarek

Lahut

Şerif

Kutsalın eş anlamlıları olan bu kelimeler kutsal ile aynı anlamları ifade ettiklerinden dolayı cümle içinde kutsal yerine kullanılabilirler. Cümle içinde kutsal yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı bozulmaz ya da değişmez.

Kutsalın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kökeni Türkçe olan kutsal kelimesinin eş anlamlılarını sözlü ve yazılı olarak kullanmak metinlere farklılık katabilir. Ayrıca eş anlamlı kelimeler beyin jimnasitiği yapmaya da yarar sağlar. Eş anlamlı kelimelerin daha iyi anlaşılması ve pekiştirilmesi için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Kutsal eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: