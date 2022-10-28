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Kutsal eş anlamlısı nedir? Kutsal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılış ve okunuş bakımından birbirlerinden ayrı olsa da anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimelerdir. Kutsal da eş anlamlısı bulunan kelimeler arasında yer alır. Kutsalın eş anlamlısı olan birden fazla kelime olarak bulunur. Bu kelimeler kutsal yerine kullanılarak yazılı ve sözlü metinlere farklılık katabilir. Peki, kutsal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Kutsal eş anlamlısı nedir? Kutsal kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarihi boyunca pek çok kelimeye ev sahipliği yapmıştır. Bu kelimeler başka dillerden alınmış olabileceği gibi Türkçe içerisinde var olan ve türetilen kelimeler de olabilir. Kutsal kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "kut" kelimesinden türetildiği düşünülmektedir. Ancak anlam bakımından Arapça "ḳudsī" kelimesiyle aynıdır ve bu kelimeyle çağrışım yoluyla türetildiği düşünülür. Türk Dil Kurumuna göre kutsal kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes
  • Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut
  • Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen
  • Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan
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Kutsal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe kökenli bir kelime olan kutsal anlam olarak dini olarak saygı uyandıran ve kutsi mukaddes ve tapılacak veya yolunda can verilecek kadar sevilen mukaddes şeyleri ifade eder. Dini olarak bir anlamı ifade eden kutsal sözcüğü Türkçede yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Kutsalın eş anlamlısı kelimeler de kutsal cümle içinde ya da konuşma dilinde kutsal yerine kullanılabilen kelimelerdir. Kutsalın eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir;

  • Mukaddes
  • Kutsi
  • Mübarek
  • Lahut
  • Şerif

Kutsalın eş anlamlıları olan bu kelimeler kutsal ile aynı anlamları ifade ettiklerinden dolayı cümle içinde kutsal yerine kullanılabilirler. Cümle içinde kutsal yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı bozulmaz ya da değişmez.

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Kutsalın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kökeni Türkçe olan kutsal kelimesinin eş anlamlılarını sözlü ve yazılı olarak kullanmak metinlere farklılık katabilir. Ayrıca eş anlamlı kelimeler beyin jimnasitiği yapmaya da yarar sağlar. Eş anlamlı kelimelerin daha iyi anlaşılması ve pekiştirilmesi için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Kutsal eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Mukaddes topraklara gidebilmek için her gün dua ediyordu.
  • Peygamberlerin her biri ayrı ayrı kutsi kişilerdendir.
  • Mübarek bir gücün varlığına inanmak ona huzur veriyordu.
  • Görevini adeta kutsi bir vazifeymiş gibi ifa ediyor.
  • Dünya senin bu lahut avazını duymayacak, kime ne anlatıyorsun?
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