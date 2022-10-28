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Kuzey eş anlamlısı nedir? Kuzey kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada konuşulan dillerin neredeyse hepsinde eş anlamlı kelimeler bulunur. Eş anlamlı ya da anlamdaş kelimeler, farklı ifade edilmelerine nazaran aynı anlamları karşılarlar. Türkçedeyse eş anlamlılık durumu diğer dillerdeki gibi keskin olmadığı için aynı anlama gelmese de benzer anlama gelip farklı yazılan kelimeler eş anlamlı olarak kabul edilebilir. Türkçede de pek çok kelime eş anlamlılık gösterir. Kuzey kelimesi de eş anlamlısı olan bir kelimedir. Peki, kuzey eş anlamlısı nedir?

Kuzey eş anlamlısı nedir? Kuzey kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kuzey kelimesi Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçede "güneş almayan yer, dağın gölge yanı" anlamına gelen "kuz" kelimesinden türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre kuzey, dört ana yönden biridir. Sağını doğuya, solunu batıya ve bir kimsenin tam karşısına düşen yön olarak ifade edilir. Ayrıca kuzey özel isim olarak da kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre kuzey kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri
  • Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer
  • Yıldız
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Kuzey kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir. Örneğin kuzeyin eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde kuzey kelimesi yerine kullanılabilir. Kullanılan bu eş anlamlı kelimeler cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz. Birbirleri yerine kullanılan bu kelimeler günlük konuşma dilinde tekrara düşmeye engel olur.

Kuzey kelimesinin eş anlamlıları da cümle içinde aynı anlamı ifade eder. Yazılış ve okunuş bakımından kuzey kelimesi ile ayrı olsalar da anlam olarak kuzey ile aynıdır. Kuzey kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Şimal
  • Yıldız

Bu kelimeler cümle içinde kuzey kelimesi yerine kullanılabilir. Yazılış ve okunuş bakımından birbirlerinden ve kuzeyden farklı olsalar da cümlede birbirleri ve kuzey ile aynı anlamı ifade ederler.

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Kuzeyin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanıldıklarından konuşma ve yazı dilinde kullanmak tekrara düşmeye engel olur. Kuzey eş anlamlısı kelimelerle kurulan bazı örnek cümleler:

  • İstanbul'un şimalinden gelen bu adamlardan öyle bir para akıyordu ki aklın durur.
  • Yön bilgilerini araştırırken ilk bakmamız gereken şimaldir.
  • Eğer yönünü kaybedersen yıldıza dön, o sana her zaman doğru yolu gösterir.
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