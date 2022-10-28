Kuzey eş anlamlısı nedir? Kuzey kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kuzey kelimesi Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçede "güneş almayan yer, dağın gölge yanı" anlamına gelen "kuz" kelimesinden türetilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre kuzey, dört ana yönden biridir. Sağını doğuya, solunu batıya ve bir kimsenin tam karşısına düşen yön olarak ifade edilir. Ayrıca kuzey özel isim olarak da kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre kuzey kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri

Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer

Yıldız

Kuzey kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimizde eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir. Örneğin kuzeyin eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde kuzey kelimesi yerine kullanılabilir. Kullanılan bu eş anlamlı kelimeler cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz. Birbirleri yerine kullanılan bu kelimeler günlük konuşma dilinde tekrara düşmeye engel olur.

Kuzey kelimesinin eş anlamlıları da cümle içinde aynı anlamı ifade eder. Yazılış ve okunuş bakımından kuzey kelimesi ile ayrı olsalar da anlam olarak kuzey ile aynıdır. Kuzey kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Şimal

Yıldız

Bu kelimeler cümle içinde kuzey kelimesi yerine kullanılabilir. Yazılış ve okunuş bakımından birbirlerinden ve kuzeyden farklı olsalar da cümlede birbirleri ve kuzey ile aynı anlamı ifade ederler.

Kuzeyin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanıldıklarından konuşma ve yazı dilinde kullanmak tekrara düşmeye engel olur. Kuzey eş anlamlısı kelimelerle kurulan bazı örnek cümleler: