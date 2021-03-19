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  4. Yağmur Sarnıç durmuyor! Seren Serengil'i paylaşıp yine ağzını bozdu

Yağmur Sarnıç durmuyor! Seren Serengil'i paylaşıp yine ağzını bozdu

19.03.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç durmuyor! Seren Serengil'in bikini bölgesini paylaşan ve ağza alınmayacak sözler söyleyen Sarnıç yeni paylaşımlar yaptı.

Yağmur Sarnıç durmuyor! Seren Serengil'i paylaşıp yine ağzını bozdu

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç ve Seren Serengil arasındaki gerilim bitmiyor. Daha önce Serengil'in kendisini yayında eleştirmesine kızan Sarnıç yine kendisiyle ilgili haber görünce ağzını bozdu.

Yağmur Sarnıç, yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü. Seren Serengil’in vajinasıyla ilgili ağza alınmayacak hakaretler eden Sarnıç şimdi de Serengil'in eski hallerini paylaştı.

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Yağmur Sarnıç kendini ise şu sözlerle savundu:

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"Namusu haysiyetimi evlatlarımı ağzına alanın ağzına bacağımı sokarım. Haddinizi bileceksiniz bana ahlak dersi verecek en ahlaksız insan sensin. Yok öyle çıkıp adam tutup iftiralar attıracaksın, çoçuklarım elimden alınsın diye her türlü kötülüğü yapacaksın. Benim namusuma anneliğime laf edeceksin ben de susacağım..."

Yağmur Sarnıç Seren Serengil'in yaşama amacının da erkek olduğunu iddia etti.
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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Yağmur Sarnıç
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kaliteye bak
yazık o çocuklara senin gibi terbiyesiz ahlaksız bir anneleri var
hani bu kadın hastaydı agliyordu

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