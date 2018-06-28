MAGAZİN

Yağmur Ünal ve Kasım Garipoğlu aşk yaşıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2018 19:49 | Son Güncelleme

Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal’la iki aydır birliktelik yaşayan Kasım Garipoğlu aşkını ilan etti.

Yağmur Ünal ve Kasım Garipoğlu aşk yaşıyor

Geçen yıl oyuncu Mert Öcal'la bir yıllık ilişkisi biten Yağmur Ünal, gönlünü yine bir oyuncu olan Görkem Sevindik'e kaptırmıştı.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sevindik'le 3,5 aylık birlikteliği geçen mart ayında biten Ünal'ın, Kasım Garipoğlu ile yaşadığı aşk ise önceki gün iş adamı sayesinde ifşa oldu.

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AŞKA GELDİ
İkili, Deniz Akkaya-Gökmen Şeynova çifti ile birlikte gittikleri Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta doyasıya eğlendi. Garipoğlu, bir ara aşka gelip güzel yapımcıyla çekilen sarmaş dolaş fotoğrafını instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı.

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KISA SÜRE SONRA SİLDİ
İş adamı, bu hamlesiyle aşkını gözler önüne serdi. Ancak Garipoğlu, paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra sildi.

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Anahtar Kelimeler:
yağmur ünal Kasım Garipoğlu

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