Yağmur Ünal ve Kasım Garipoğlu aşk yaşıyor

Geçen yıl oyuncu Mert Öcal'la bir yıllık ilişkisi biten Yağmur Ünal, gönlünü yine bir oyuncu olan Görkem Sevindik'e kaptırmıştı.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sevindik'le 3,5 aylık birlikteliği geçen mart ayında biten Ünal'ın, Kasım Garipoğlu ile yaşadığı aşk ise önceki gün iş adamı sayesinde ifşa oldu.

AŞKA GELDİ

İkili, Deniz Akkaya-Gökmen Şeynova çifti ile birlikte gittikleri Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta doyasıya eğlendi. Garipoğlu, bir ara aşka gelip güzel yapımcıyla çekilen sarmaş dolaş fotoğrafını instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı.

KISA SÜRE SONRA SİLDİ

İş adamı, bu hamlesiyle aşkını gözler önüne serdi. Ancak Garipoğlu, paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra sildi.

