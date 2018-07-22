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Dost kazığı! Canan Hoşgör'ü uyutup...

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

Oyuncu Canan Hoşgör, yatıya gittiği arkadaşına yanında götürdüğü 200 bin dolarını çaldığı gerekçesiyle dava açmış, olay şok etkisi yaratmıştı... Hoşgör'ün o gün kahvesine ilaç atılmış

Dost kazığı! Canan Hoşgör'ü uyutup...

Yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör 25 Haziran'da hesabındaki 875 bin lirasını çekti. Amacı tüm birikimini başka bir bankaya yatırmaktı. Parayla birlikte sigortacı arkadaşı A.C.'nin ofisine gitti. Burada içtiği kahveden sonra kendini aşırı halsiz ve bitkin hissetti. Arkadaşı "Bu halde araba kullanma. Gel bende kal" diye teklifte bulundu.

BENİ UYUTUP...

875 bin lirayla arkadaşının evine giden Canan Hoşgör hemen uykuya daldı. Sabah uyandığında parası yoktu.

Arkadaşı A.C. eve hırsız girdiğini söyleyip "Benim de paramı çalmışlar. Her şeyi götürmüşler" dedi. Polisin yaptığı araştırmada sigortacı A.C.'nin asistanının üzerinden deste halinde paralar çıktı. İfadesi alınan A.C. serbest bırakıldı.

Canan Hoşgör "Kahveme ilaç atıp beni uyuttular. Paramı çaldılar" iddiasıyla savcılığa başvurdu. Adli Tıp'ta kan kesti yaptırdı. Ayrıca koruma talep etti. (Posta)

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