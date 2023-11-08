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    4. Yakın arkadaşının gerçek kimliğini Müge Anlı'da öğrendi! Sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kısa sürede dikkatleri çekti

    Yakın arkadaşının gerçek kimliğini Müge Anlı'da öğrendi! Sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kısa sürede dikkatleri çekti

    08.11.2023 11:36 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 'Nisskck' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Nisa isimli bir kız yakın arkadaşının gerçek kimliğini Müge Anlı'nın televizyon programında öğrendiğini söyleyerek dikkatleri çekti. "Yaşını ve adını Müge Anlı'dan öğrendiğim arkadaşım" notunu ekleyerek yaptığı paylaşımda Nisa'nın anlattıkları bir anda viral oldu.

    TikTok'ta 'Nisskck' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Nisa isimli bir kız daha öncesinde yaptığı bir paylaşımda bir tanıdığının annesinin Müge Anlı'nın televizyon programına çıkarak onu aradığını iddia ettiği bir paylaşım yapmıştı. Sosyal medyadan gelen soruların artması üzerine Nisa hikayeyi tamamen anlatmaya karar verdi.

    "KENDİSİNİ BAŞKA BİR İSİMLE TANIŞMIŞ"

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    Söz edilen kızla AVM'de çalıştıkları dönemde tanıştıklarını ve çok iyi arkadaş olduklarını belirten Nisa, "Bir gün bir arkadaşım bana ’Nisa kimse bilmiyor ben seni seviyorum diye söylüyorum. O kız Müge Anlı’ya düştü dikkat et.’ dedi. Sonra ben de girdim YouTube’a çıkmıyor. Ben de arkadaşıma bulamadığımı söyledim. O da gözümün önünde başka bir isim ve soyisim yazdı ve kızın videosu çıktı. ‘Bu kızın ismi bu mu?’ dedim. O da bana 'Bulunmamak için ismini soyismini değiştiriyor' dedi. " ifadelerini kullandı.

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    Videoyu merakla açarak izlemeye başladığını belirten Nisa, "Videoyu bir açtım Müge Anlı, ’15 yaşındaki ... dosyasında bugün.” diyor. 15 yaşında mı? Kız bana 20 yaşında olduğunu söyledi. Sonra videoya devam ediyorsun 48 yaşındaki adama kaçmış, annesi yerde bayılıyor." sözlerini ekledi.

    YENİDEN KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ

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    İsmini vermek istemediği kızın yeniden kaçtığını iddia eden Nisa, "Bugün kızın başka birine yeniden kaçtığını öğrendik. Annesi de AVM'deki mağazaya gelerek, ' O kıza söyleyin. Ya gelir insan gibi ya da ben Esra Erol'a giderek onu daha da rezil ederim' dedi" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videonun viral olmasından sonra 15 yaşındaki 48 yaşındaki bir adama kaçan kişinin kimliğini Müge Anlı'nın programının bölümlerini izleyerek bulmaya çalıştı. Sosyal medya kullanıcılarının çoğu bahsedilen kızın Yasemin Salman olduğunu iddia etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok Müge Anlı

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