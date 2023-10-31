Otel koridoru bir anda karıştı! Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı... Yangın söndürme tüpüyle saldırdılar

İsmi açıklanmayan bir otel sakini koridordan gelen seslere bakmak için odasının kapısından dışarı çıktı. Çıplak bir şekilde koridordaki olaylara bakan adam yanında anahtarı olmadığı için kapının önünde kaldı. Ne olduğunu anlayamayan adama bir anda bir çocuk saldırdı ve bir başka çocuk ise yangın söndürme köpüğü püskürttü.

NEDENİNİ KİMSE ANLAMADI

Eskiden Twitter, şimdi X olarak bilinen sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülere, "Gürültüden şikayet etmek için odasından çıktı ve koridorda mahsur kaldı. Çıplak olma nedenini sorgulamıyoruz" notunu ekledi.

Görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntüleri komik bulduğunu dile getirirken bazıları ise yapılan davranışı doğru bulmadıklarını dile getirdi. Görüntüler sosyal medyanın ilgisini çekti.