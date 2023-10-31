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    4. Otel koridoru bir anda karıştı! Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı... Yangın söndürme tüpüyle saldırdılar

    Otel koridoru bir anda karıştı! Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı... Yangın söndürme tüpüyle saldırdılar

    31.10.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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    İsmi açıklanmayan bir otel misafirinin sessizlik isteme girişimi, yangın söndürücü köpüğüne bulanmasıyla sonuçlanan bir kabusa dönüştü. Koridordan gelen seslerden dolayı büyük bir merak yaşayan adam kıyafetlerini giymeden büyük bir panikle dışarı çıktı. Odasının kapısı kapanınca koridorda çıplak mahsur kalan adam yaramaz çocuklardan oluşan bir çeteyle karşı karşıya geldi.

    Otel koridoru bir anda karıştı! Odanın kapısı kapanınca çırılçıplak ortada kaldı... Yangın söndürme tüpüyle saldırdılar

    İsmi açıklanmayan bir otel sakini koridordan gelen seslere bakmak için odasının kapısından dışarı çıktı. Çıplak bir şekilde koridordaki olaylara bakan adam yanında anahtarı olmadığı için kapının önünde kaldı. Ne olduğunu anlayamayan adama bir anda bir çocuk saldırdı ve bir başka çocuk ise yangın söndürme köpüğü püskürttü.

    NEDENİNİ KİMSE ANLAMADI

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    Eskiden Twitter, şimdi X olarak bilinen sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülere, "Gürültüden şikayet etmek için odasından çıktı ve koridorda mahsur kaldı. Çıplak olma nedenini sorgulamıyoruz" notunu ekledi.

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    Görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntüleri komik bulduğunu dile getirirken bazıları ise yapılan davranışı doğru bulmadıklarını dile getirdi. Görüntüler sosyal medyanın ilgisini çekti.

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    sosyal medya otel

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