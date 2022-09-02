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Yakışıklı İtalyan'a gönlünü kaptırmıştı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra resmen boşandı!

02.09.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakışıklı bir İtalyan'a gönlünü kaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Selin Ciğerci iki kez nikah masasına oturduğu Gökhan Çıra'dan ayrılmıştı. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra adli tatil sonrası resmen boşandı. Selin Ciğerci boşanmasıyla ilgili paylaşımıyla dikkat çekti.

Yakışıklı İtalyan'a gönlünü kaptırmıştı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra resmen boşandı!

2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili daha sonra 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenmişti.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, ikinci evliliklerini de noktalama kararı aldı. Adli tatil sebebiyle resmi olarak boşanamayan evlerini ayırmıştı. Adli tatil bitimi Ciğerci'nin ilk işi boşanmak oldu.

&quot;Hayatımda kimse yok&quot; demişti! Selin Ciğerci gönlünü yakışıklı İtalyan'a kaptırdı"Hayatımda kimse yok" demişti! Selin Ciğerci gönlünü yakışıklı İtalyan'a kaptırdı

Son günlerde İtalyan bir yakışıklıyla aşk yaşadığı iddia edilen Ciğerci Gökhan Çıra'dan resmen boşandı.

Ekran Alıntısı

Ciğer mahkeme kararını paylaşarak "Yollarımızı dostça ayırmıştık" dedi.


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Selin Ciğerci evlilik ele
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