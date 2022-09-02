Yakışıklı İtalyan'a gönlünü kaptırmıştı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra resmen boşandı!

2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili daha sonra 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenmişti.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, ikinci evliliklerini de noktalama kararı aldı. Adli tatil sebebiyle resmi olarak boşanamayan evlerini ayırmıştı. Adli tatil bitimi Ciğerci'nin ilk işi boşanmak oldu.

Son günlerde İtalyan bir yakışıklıyla aşk yaşadığı iddia edilen Ciğerci Gökhan Çıra'dan resmen boşandı.

Ciğer mahkeme kararını paylaşarak "Yollarımızı dostça ayırmıştık" dedi.



