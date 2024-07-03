Yakışıklı oyuncu diziyi başlamadan bıraktı! Hadise'nin yeni partneri belli oldu! Alacağı ücret ise...

Özel hayatı, açıklamaları ve cesur sahne kostümleri ile sık sık gündeme gelen Hadise bu defa oyunculuk için ders almaya başladı. Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için anlaşma sağlayan Hadise'nin partneri genç kuşağın başarılı ve karizmatik jönlerinden İlhan Şen olacaktı.

DİZİ BAŞLAMADAN BIRAKTI

Ancak iddialara göre Hadise’yle partner olacağı gündeme gelen yakışıklı oyuncunun proje değişikliğine gittiği ve aynı dönemde gelen yabancı bir dijital projeyi kabul ettiği öğrenildi.

Önümüzdeki hafta sete çıkması planlanan dizide Seda Bakan'ın hayat vereceği Selma ve Hadise'nin canlandıracağı Ceren’in eğlenceli ve romantik hikâyesi anlatılacak.

Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin başrol karakterlerinden Mert rolünün sahibi ise belli oldu. Başarılı oyuncu Serhat Teoman son olarak Ayça Ayşin Turan’la “Sevmek Yüzünden” filminde başrol oynamıştı.

Meryem Gültabak ile Cihan Çalışkantürk’ün yazdığı 8 bölümden oluşan dizi İstanbul’da çekilecek. Dizide Seda Bakan‘ın partnerini ise Şükrü Özyıldız canlandıracak.

ALACAĞI ÜCRET İSE...

Hadise dizi için 10 milyona el sıkıştı. Şu sıralar oyunculuk derslerine başlayan Hadise'yi yakın arkadaşı Seda Bakan'ın ikna ettiği söyleniyor.





