Yaklaşan soğuk havalarda hem şık hem sıcak tutan bir tarz benimsemek isteyenler için en iyi deri montlar

Deri mont denildiğinde aklınıza sadece hayvanlardan elde edilen hakiki deri montlar gelmesin. Hayvanseverler için özel olarak üretilen suni deri montları, gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkânsız. Üstelik derinin işlenmesi sonucu istenilen renge boyanılan bu ceketler, tarzınızı tamamlayarak güzel bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Stilinize yeni bir boyut kazandırmak istiyorsanız sizin için özenle seçtiğimiz hem suni hem hakiki deri mont modellerine göz atabilirsiniz.

"Deri montumu çok seviyorum ama rengi soldu, boyamak istiyorum." diyorsanız...

Zaman içerisinde yıpranan ve ilk günkü görünümünden uzaklaşan deri montları boyayarak kullanmaya devam etmek mümkün. Öncelikle deri malzemeler üzerine uygulanabilen bir boya edinmelisiniz. Boyama işlemine başlamadan önce nemli bir bez yardımıyla deri montunuzu silin. Satın aldığınız boyanın kullanma talimatlarını dikkate alarak boyama işlemine başlayın. Deri montlarınızı üç aşamalı olarak boyamanız öneriliyor. İlk aşamada atılan boya astar görevini görüyor, ikinci aşama boyayı yaymanızı, üçüncü aşama ise deri yüzeyin tamamen boyayla kaplanmasını sağlıyor.

1. İç kürküyle sıcacık tutan: Delpino Çapraz Fermuar Erkek Deri Ceket

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En iyi deri mont markalarından biri olan Delpino'nun Çapraz Fermuar Erkek Deri Ceket modeli, iç kısmında kullanılan kalın kürk materyali sayesinde kış mevsiminde bile sıcacık tutar. Dış kısmında kullanılan birinci kalite suni deri ise ürünün uzun yıllar boyunca sağlamlığını korumasını sağlar. S ve 3XL aralığında beden seçeneği olan deri montu satın almadan önce beden tablosunu incelemenizi öneririz. Bol cepli tasarıma sahip ürün, telefon ve cüzdan gibi küçük eşyalarınızı yanınızda kolay bir şekilde taşımanıza yardımcı olur.

2. En soğuk kış günleri için ideal: Stradivarius Kadın Suni Kürklü Biker Ceket

"Deri mont ne zaman giyilir?" diye soracak olursanız iç kısmında kullanılan kalın peluş malzeme ile en soğuk havalarda bile sıcacık tutan Stradivarius Kadın Suni Kürklü Biker Ceket, sonbahar ve kış mevsimlerinde rahatlıkla tercih ediliyor. Şık tasarımıyla dolabınızın vazgeçilmez parçaları arasına giren deri mont, kullanılan kaliteli materyal yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca sağlamlığını koruyarak hayatınızda kalmaya devam edebilir. Casual tarzdaki bu ürünü gündelik hayatta dışarı çıkarken kullanabilir ve spor parçalar ile kombinleyerek tarzınızı yansıtmaya ne dersiniz?

3. Lüksü üzerinde taşımak isteyenlere: Deri Company Bruno Siyah Bordo Deri Mont

Lüks giyimi üzerinde taşımak isteyen erkekler, sizi böyle alalım! Deri Company Bruno Siyah Bordo Deri Mont, bu sezon aradığınız parça olabilir. En iyi deri mont modelleri arasında bulunan ürün, kullanılan kaliteli malzeme yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca şıklığınızı tamamlamaya devam eder. İç kısmında kullanılan bordo astar ise ürüne havalı bir görünüm katar. Özenli bir şekilde elde dikilen bu deri mont sayesinde kendinizi kusursuz hissedeceğinize eminiz. S ve XXL aralığında satışa sunulan bu deri montu incelemeden geçmeyin.

4. Şıklığından ödün vermek istemeyenlere: SORTEÈ Kadın Krem Kolları Fermuarlı Deri Ceket

Nerede olursa olsun şıklığından ödün vermek istemeyen kadınların tercih ettiği SORTEÈ Kadın Krem Kolları Fermuarlı Deri Ceket, siyah ve krem renk seçenekleri ile beğeninize sunuluyor. Crop kesime sahip parça, deri mont kadın giyim kategorisinin öne çıkan ürünlerinden biri. S, M ve L beden seçenekleri bulunan deri montu, ister spor ister klasik parçalar ile kombinleyebilirsiniz. Omuz kısmında bulunan apolet detayları, çok cepli tasarımı ve bel kısmında bulunan kemeri ile şıklığınıza şıklık katacak ürün; dolabınızın favori parçalarından biri olabilir.

5. Gerçek deri kalitesi: Deriderim Ryan Lacivert Erkek Deri Mont

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En iyi deri mont erkek kategorisindeki Deriderim Ryan Lacivert Erkek Deri Mont, klasik ve spor giyinen erkekler tarafından en çok tercih edilen modellerden biri. 48 bedenden 60 bedene kadar geniş bir seçim yelpazesi sunan ürün, şıklığınızı tamamlamak üzere tasarlanmış. Tamamen gerçek deriden elde edildiği için model, bakım talimatları dikkate alındığında uzun yıllar boyunca sağlamlığını korur. Dayanıklı yapısı sayesinde kullananların beğenisini kazanır. Lacivert rengi ile göz dolduran bu deri montu detaylıca inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

6. Tarz görünmek isteyenlere: Bianco Lucci Kadın Çift Büyük Cepli Deri Ceket

Sokak tarzını üzerinde taşımak isteyen stil sahibi kadınlar, sizi buraya alalım! Bianco Lucci Kadın Çift Büyük Cepli Deri Ceket aradığınız ürün olabilir. 36, 38 ve 40 beden seçenekleriyle vücudunuza uyum sağlamak üzere üretilmiş deri mont rahat kesimiyle dikkat çekiyor. Geniş cep tasarımı ve bele oturan büzgü detayları ile şık bir görünüm sağlayan model, dolabınızın favori parçaları arasına girmeye aday! Spor kıyafetler ile harika bir şekilde kombinlenen bu ürünü sepetinize ekleyip güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz.

7. Sade görünümden hoşlananlara: DeepSEA Cepli ve Fermuarlı Suni Deri Erkek Mont

"Sade ve şık giyinmeyi tercih ediyorum." diyorsanız DeepSEA Cepli ve Fermuarlı Suni Deri Erkek Mont tam size göre! %100 polyester kumaştan üretilmiş deri montun temizleme talimatlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Peki, deri mont nasıl temizlenir? Ürünün çamaşır makinesi yerine kuru temizleme yöntemi ile temizlenmesi gerekiyor. Bunu yanı sıra evde ılık ve nemli bir bez yardımıyla silerek deri montunuzu temizleyebilirsiniz. Sade ve şık tasarımıyla hem spor hem de klasik kombinlerinize ayak uyduran bu deri mont modelinin S ve XL aralığında tüm bedenleri mevcut.

8. Bedene oturan kesim: DeFacto Regular Fit Kemer Detaylı Su İtici Suni Deri Biker Ceket

Bedene oturan kesim stiliyle vücudunuzu güzel gösteren DeFacto Regular Fit Kemer Detaylı Su İtici Suni Deri Biker Ceket, günlük hayatta vazgeçilmez kıyafetlerinizden biri olabilir. 2022 dış giyim trendlerine adını yazdıran ürün; her tarz etek, şort, pantolon, tayt, suni deri jogger ve yüksek bel jean pantolonlar ile tamamlanabilir. XS, S, L beden seçenekleri ile satışa sunulan ürünün nane yeşili ve gri renkleri mevcut. Kullanılan kaliteli suni deri materyal sayesinde uzun süre boyunca dayanıklılığını koruyan bu deri montu daha detaylı inceleyebilirsiniz.

9. Vintage parçaları sevenlere: Derimod Erkek Siyah New Durant Deri Ceket

Vintage parçaları sevenler için üretilmiş Derimod Erkek Siyah New Durant Deri Ceket, kalitesiyle öne çıkar. Eskitme görünümü verilmiş ürün, hakiki deri materyali sayesinde yumuşak bir yüzeye sahip. Kullanma talimatlarına dikkat edildiğinde uzun yıllar boyunca sağlamlığını koruyan model, dolabınızın favori parçalarından biri olabilir. Keten pantolon, yüksek bel jean ve sokak tarzını yansıtan tüm kıyafetler ile kombin yapabileceğiniz deri montun XS ve 2XL aralığında tüm bedenlerde satışa sunulduğunu söylemeden geçmeyelim.

10. İddialı görünmek isteyenlere: Emfure Gerçek Kuzu Derisi Mevsimlik Bayan Deri Mont

İddialı görünmeyi ve kırmızı rengi seven kadınların tercih ettiği Emfure Gerçek Kuzu Derisi Mevsimlik Bayan Deri Mont, sonbaharın favori parçaları arasına girmeye aday. Klasik deri mont kesimine sahip ürünü ister günlük hayatta ister özel günlerde tercih edebilirsiniz. S ve 3XL aralığında bulunan bütün beden seçenekleri ile satışa sunulan deri mont; jean pantolon, balıkçı yaka kazak, V yaka bluz, klasik pantolon, deri pantolon ve etek modelleri ile güzel bir görünüm sunar. Uzun süre boyunca giyebileceğiniz renkli bir deri mont arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.