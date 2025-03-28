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Yaklaşık 5,7 milyon insanın ölüm sebebi... Yüzde 95'i düşük ve orta gelirli ülkelerde oluyor!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 17:33
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Dünya Bankası, hava kirliliğinin her yıl 5,7 milyon insanın ölümüne yol açtığını ve ölümlerin yüzde 95'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleştiğini açıkladı. Raporda, hava kirliliğiyle mücadelede politika değişikliklerinin 2040'a kadar büyük faydalar sağlayabileceği vurgulandı. Hedefe yönelik eylemlerle kirliliğin azaltılması, 2040'a kadar 2,4 trilyon dolarlık ekonomik fayda sağlayabilir.

Yaklaşık 5,7 milyon insanın ölüm sebebi... Yüzde 95'i düşük ve orta gelirli ülkelerde oluyor!

Dünya Bankası, hava kirliliğinin her yıl yaklaşık 5,7 milyon kişinin hayatına mal olduğunu ve ölümlerin yüzde 95'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldüğünü bildirdi.

Banka, "Yaşanabilir Bir Gezegende Temiz Havaya Erişimin Hızlandırılması" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, hava kirliliğinin her yıl dünya genelinde yaklaşık 5,7 milyon insanın ölümüne neden olduğu ifade edildi.

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ÖLÜMLERİN YÜZDE 95'İ DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE

Ölümlerin yüzde 95'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleştiği belirtilen raporda, sağlık üzerindeki etkileri, üretkenlik kayıpları ve azalan yaşam süresi nedeniyle hava kirliliğinin küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 5'ine eş değer bir ekonomik kayba yol açtığının tahmin edildiği aktarıldı.

Raporda, hedefe yönelik politika eylemleriyle tehlikeli düzeyde yüksek hava kirliliğine maruz kalan insan sayısının 2040'a kadar yarı yarıya azaltılabileceği vurgulandı.

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POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNÜNE GEÇEBİLİR

Küresel ölçekte dış ortam hava kirliliğinin büyük bölümünün insan faaliyetlerinden kaynaklandığı kaydedilen raporda, tarım, kentsel gelişim, ulaşım, sanayi ile evsel pişirme ve ısınma gibi hava kirliliğine neden olan alanlardaki politika değişikliklerinin, havadaki sağlığa zararlı partikül maddelerin azaltılmasına yardımcı olabileceğine işaret edildi.

Bankanın raporunda, hava kirliliğini azaltırken enerji bağımsızlığını destekleyen veya emisyonları düşüren önlemler gibi birden fazla hedefi aynı anda gerçekleştiren politikaların, soruna verimli ve maliyet etkin bir çözüm sunabileceği ifade edildi.

Raporda, entegre kirlilik yönetimi politikalarının ekonomik faydalarının 2040 yılına kadar 2,4 trilyon dolara kadar çıkabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hava Kirliliği Dünya Bankası ölü
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