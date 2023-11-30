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Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak davet tarzıyla sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

30.11.2023 13:22 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Yalan Dünya dizisinde hayat verdiği 'Tülay Ünlü' karakteriyle hafızalarımıza kazınan İrem Sak sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İrem Sak son olarak katıldığı bir davetten pozunu paylaştı. Ünlü ismin gönderisine beğeni yağdı.

Yalan Dünya, Bir Aile Hikayesi, Çukur, Azizler, Kuş Uçuşu ve Ölümlü Dünya gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu İrem Sak son olarak Ölümlü Dünya 2 filminin galasına katıldı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü isim galada siyah uzun bel dekolteli bir elbise giymeyi tercih etti. Güzel oyuncunun sade ama iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı.

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İrem Sak davet tarzına sosyal medyada; 'Gördüğüm en güzel kadın', 'Ses desen sende fizik desen sende', 'Harika görünüyorsun', 'Yine çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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İrem Sak, 1986 yılında Sivas'ta doğdu. Çerkes kökenli olan oyuncu ilkokul ve ortaokulu Sivas'ta okudu.

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Liseyi ise yine Sivas'ta Selçuk Anadolu Lisesi'nde tamamlayıp 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi.

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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İlk dizi deneyimini Şen Yuva adlı dizide "Şehrazat" karakteriyle edindi.

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Ardından 2011 yılında 5'er Beşer programında "Sinem" karakterini canlandırdı. 2012 yılında Yalan Dünya adlı dizide "Tülay" karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

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