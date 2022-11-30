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Yalan eş anlamlısı nedir? Yalanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı yazılan fakat anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılır. Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir ve bu kullanım cümle anlamında bir değişikliğe neden olmaz. Anlamdaş kelimelerin birbirleriyle anlam ortaklığına sahip olması birbirleri yerine kullanılabilir hâle gelmelerini sağlar. Yalan kelimesi de eş anlamlısı bulunan kelimeler arasında yer alır. Peki, yalan eş anlamlısı nedir?

Yalan eş anlamlısı nedir? Yalanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçede "iftira, töhmet" anlamında kullanılan "yalġan" kelimesinden evrilen yalan kelimesi günlük yaşamda sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. İftira etmek, dil uzatmak ve söz taşımak anlamlarında da kullanılır. Gerçek olmayan, uydurma anlamına gelen yalan kelimesi eş anlamlısı olan bir kelimedir. Yalan söyleyen kişi anlamına gelen yalancı da bu kelimeden türetilmiştir. Hem sıfat hem de isim olarak kullanılan yalan kelimesinin anlamları:

  • Doğru olmayan söz
  • Yalancı kişi
  • Uydurma
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Yalan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler özellikle metinlerde sürekli tekrara düşmemek için sıklıkla tercih edilir. Günlük yaşamda da eş anlamlı kelimeleri bilmek ve kullanmak daha akıcı bir konuşmaya ve zengin bir kelime dağarcığı oluşturmaya yardımcı olur. Türkçede neredeyse her kelimenin eş anlamlısı bulunur. Eş anlamlısı bulunan sözcüklerden biri de yalan kelimesidir. Yalanın eş anlamlısı olan kelimeler de yalan yerine kullanılabilir. Yalan kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime bulunur. Yalan eş anlamlısı kelimeler:

  • Asılsız
  • Dolma
  • Esassız
  • Gır
  • Hilaf
  • Iğrıp
  • Kaşkariko
  • Kıtır
  • Mantar
  • Martaval
  • Numara
  • Partal
  • Şorolop
  • Uydurma
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Yalanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümlenin akışına göre en uygun olan eş anlamlı sözcük seçilerek kullanılabilir. Böylelikle akıcı ve anlamı cümleler oluşturulabilir. Eş anlamlı kelimelerin anlaşılması için örnek cümlelerden yararlanılabilir. Örnek cümleler istenildiği kadar çoğaltılabilir. Aynı cümleler eş anlamlıları ile yazılabildiği gibi farklı cümlelerde farklı eş anlamlı kelimeler de kullanılabilir. Yalanın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Asılsız haber yapmakta üstlerine yok.
  • Dolma iddialar yüzünden başım derde girdi.
  • Her işinde bir numara döndürmezse olmuyor.
  • Ne zaman dinlesek esassız senaryolar yazmaya başlıyor.
  • Uydurma laflar söyleyerek herkesin güvenini kırıyorlar.
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