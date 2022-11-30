Yalan eş anlamlısı nedir? Yalanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçede "iftira, töhmet" anlamında kullanılan "yalġan" kelimesinden evrilen yalan kelimesi günlük yaşamda sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. İftira etmek, dil uzatmak ve söz taşımak anlamlarında da kullanılır. Gerçek olmayan, uydurma anlamına gelen yalan kelimesi eş anlamlısı olan bir kelimedir. Yalan söyleyen kişi anlamına gelen yalancı da bu kelimeden türetilmiştir. Hem sıfat hem de isim olarak kullanılan yalan kelimesinin anlamları:

Doğru olmayan söz

Yalancı kişi

Uydurma

Yalan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler özellikle metinlerde sürekli tekrara düşmemek için sıklıkla tercih edilir. Günlük yaşamda da eş anlamlı kelimeleri bilmek ve kullanmak daha akıcı bir konuşmaya ve zengin bir kelime dağarcığı oluşturmaya yardımcı olur. Türkçede neredeyse her kelimenin eş anlamlısı bulunur. Eş anlamlısı bulunan sözcüklerden biri de yalan kelimesidir. Yalanın eş anlamlısı olan kelimeler de yalan yerine kullanılabilir. Yalan kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime bulunur. Yalan eş anlamlısı kelimeler:

Asılsız

Dolma

Esassız

Gır

Hilaf

Iğrıp

Kaşkariko

Kıtır

Mantar

Martaval

Numara

Partal

Şorolop

Uydurma

Yalanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümlenin akışına göre en uygun olan eş anlamlı sözcük seçilerek kullanılabilir. Böylelikle akıcı ve anlamı cümleler oluşturulabilir. Eş anlamlı kelimelerin anlaşılması için örnek cümlelerden yararlanılabilir. Örnek cümleler istenildiği kadar çoğaltılabilir. Aynı cümleler eş anlamlıları ile yazılabildiği gibi farklı cümlelerde farklı eş anlamlı kelimeler de kullanılabilir. Yalanın eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: