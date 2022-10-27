Proje eş anlamlısı nedir? Proje kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Proje sözcüğü dilimize Fransızcadan gelmiştir. Fransızcada "asarı, öngörü, plan" anlamına gelen "projet" sözcüğünden alıntıdır. Türk Dil Kurumuna göre proje kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Proje sözcüğünün geçtiği "ön proje" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Ayrıca "proje yapmak" gibi birleşik fiil de bulunur.
Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin anlamlarını karşılar. Bu karşılama durumunda aynılık ya da benzerlik görülebilir. Proje kelimesinin eş anlamı olan bir kelime dilimizde yoktur. Projeyle tam olarak aynı anlama gelen bir kelime bulunmasa da benzer anlama gelen kelime bulunur. Bu kelime de proje eş anlamlısı olarak kabul edilebilir. Cümlenin anlamına göre projenin yerine kullanılabilir. Projenin eş anlamlısı olan kelime:
Proje kelimesinin eş anlamı sayılan tasarı kelimesiyle ilgili kurulan bazı örnek cümleler: