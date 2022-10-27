Proje eş anlamlısı nedir? Proje kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Proje sözcüğü dilimize Fransızcadan gelmiştir. Fransızcada "asarı, öngörü, plan" anlamına gelen "projet" sözcüğünden alıntıdır. Türk Dil Kurumuna göre proje kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı.

Gerçekleştirilmesi istenen tasarı

(Mimarlık) Mal sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir programa göre inşa edilecek bir yapı bütününü, bir makine veya bir kuruluşu plan durumunda gösteren çizim.

Proje sözcüğünün geçtiği "ön proje" gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır. Ayrıca "proje yapmak" gibi birleşik fiil de bulunur.

Proje kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin anlamlarını karşılar. Bu karşılama durumunda aynılık ya da benzerlik görülebilir. Proje kelimesinin eş anlamı olan bir kelime dilimizde yoktur. Projeyle tam olarak aynı anlama gelen bir kelime bulunmasa da benzer anlama gelen kelime bulunur. Bu kelime de proje eş anlamlısı olarak kabul edilebilir. Cümlenin anlamına göre projenin yerine kullanılabilir. Projenin eş anlamlısı olan kelime:

Projenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Proje kelimesinin eş anlamı sayılan tasarı kelimesiyle ilgili kurulan bazı örnek cümleler: