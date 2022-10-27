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Sesteş eş anlamlısı nedir? Sesteş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede eş anlamlı bir başka deyişle anlamdaş sözcüklerin kullanımı çok yaygındır. Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilen, aynı manaya gelen sözcüklerdir. Sesteş kelimesi de bunlardan biridir. Bu sözcüğün benzer anlam taşıyan birden fazla eş anlamlısı vardır. Sesteş eş anlamlısı olan sözcükler sesteş sözcüğü ile aynı manaya gelir. Sesteş kelimeler de eş anlamlı kelimelere nazaran aynı yazılan ancak farklı anlamdaki kelimelerdir. Peki, sesteş eş anlamlısı nedir?

Sesteş eş anlamlısı nedir? Sesteş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sesteş sözcüğü özellikle okul hayatında birçok öğrencinin karşısına çıkmaktadır. Türkçe derslerinde üzerinde durulan önemli konulardan biridir. Dilbilgisi terimi olarak adlandırılan sesteş kelimelerin söyleniş biçimleri aynı, fakat manaları birbirinden farklıdır. Sesteş sözcüğü sıfat türünde bir kelimedir. Türkçe olan sesteş kelimesi, Fransızca "homophone" kelimesinin karşılığı olarak türetilmiştir. Ses köküne "+dAş" ekini eklenmesiyle oluşmuştur.

Dil bilgisinde sesteş sözcüklerin yazılış biçimleri aynıdır ancak okunuş ve anlam bakımından farklıdır. Sesteş sözcüklerden özellikle cinaslı manilerde, şiirlerde, atasözü ve deyimlerde sıklıkla yararlanılmaktadır. Günlük konuşma dilinde de birçok kişi sesteş sözcükleri farkında olmadan kullanmaktadır. Türkçede yaygın olarak kullanılan "in", "çay", "yaz", "kurt", "al", "sal", "taş", "gül” gibi birçok kelime sesteş sözcükler arasında yer almaktadır.

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Sesteş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sesteş eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "eş sesli" kelimesidir. Bu kelime sesteş yerine çok sık kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre sesteş sözcüğünün tek bir manası vardır. Yazılış ve okunuş şekilleri aynı, kökleri ve manaları farklı olan sözcükler sesteş olarak ifade edilmektedir. Yazılış hem de okunuş şekilleri aynı olduğunda bu sözcükler homonim olarak ifade edilir. Homonim yukarıdaki maddelerde de görüldüğü üzere sesteş sözcüğünün anlamdaşlarından biridir. Sesteşin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Homonim
  • Eş adlı
  • Eş sesli
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Sesteşin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerle çeşitli cümle örnekleri kurulabilir. Sesteş kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin geçtiği bazı örnek cümleler:

  • Türkçemizde eş sesli kelimelerin kullanımı çok fazladır.
  • Dünkü Türkçe dersinde eş sesli sözcüklerin bazılarını öğrendik.
  • Bu akşam eş adlı kelimeler üzerine uzun bir çalışma yapacağım.
  • Yarın okula gitmeden önce eş sesli kelimeler sözlüğünü alacağım.
  • Bugün Türkçe dersinde homonim kelimeleri işleyeceğiz.
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