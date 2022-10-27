Sesteş eş anlamlısı nedir? Sesteş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sesteş sözcüğü özellikle okul hayatında birçok öğrencinin karşısına çıkmaktadır. Türkçe derslerinde üzerinde durulan önemli konulardan biridir. Dilbilgisi terimi olarak adlandırılan sesteş kelimelerin söyleniş biçimleri aynı, fakat manaları birbirinden farklıdır. Sesteş sözcüğü sıfat türünde bir kelimedir. Türkçe olan sesteş kelimesi, Fransızca "homophone" kelimesinin karşılığı olarak türetilmiştir. Ses köküne "+dAş" ekini eklenmesiyle oluşmuştur.

Dil bilgisinde sesteş sözcüklerin yazılış biçimleri aynıdır ancak okunuş ve anlam bakımından farklıdır. Sesteş sözcüklerden özellikle cinaslı manilerde, şiirlerde, atasözü ve deyimlerde sıklıkla yararlanılmaktadır. Günlük konuşma dilinde de birçok kişi sesteş sözcükleri farkında olmadan kullanmaktadır. Türkçede yaygın olarak kullanılan "in", "çay", "yaz", "kurt", "al", "sal", "taş", "gül” gibi birçok kelime sesteş sözcükler arasında yer almaktadır.

Sesteş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sesteş eş anlamlısı olan sözcüklerden ilki "eş sesli" kelimesidir. Bu kelime sesteş yerine çok sık kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre sesteş sözcüğünün tek bir manası vardır. Yazılış ve okunuş şekilleri aynı, kökleri ve manaları farklı olan sözcükler sesteş olarak ifade edilmektedir. Yazılış hem de okunuş şekilleri aynı olduğunda bu sözcükler homonim olarak ifade edilir. Homonim yukarıdaki maddelerde de görüldüğü üzere sesteş sözcüğünün anlamdaşlarından biridir. Sesteşin eş anlamlısı olan kelimeler:

Homonim

Eş adlı

Eş sesli

Sesteşin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerle çeşitli cümle örnekleri kurulabilir. Sesteş kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin geçtiği bazı örnek cümleler: