Yalan makinesine gerek kalmadı! Bir yalancıyı birkaç saniyede bulmanın yolları!

Yalan söyleyen bir grup üzerinde yapılan psikolojik araştırmalar birinin dürüst olup olmadığına dair bilgilerin yaklaşık yüzde 90’ını vücut dilinden anlaşıldığını ortaya koydu. Hatta ruh hali ve ses tonu bile yalanı ortaya çıkartan küçük detaylar olarak karşımıza çıkıyor. Size vereceğimiz ipuçları sayesinde yalan makinesine ihtiyaç duymadan hemen yalan kokusunu yakalayabilirsiniz.
Yalan söylemek zorunda olan insanlar, ağızları kuruduğu için konuşmada güçlük çekerler. Aslında bunun tıbbi olarak basit bir açıklaması var. Otonom sinir sistemi strese girdiğinde tükürük üretimini azaltır. Yalan söyleyen bu kişiye bir bardak su verirseniz muhtemelen çok hızlı içecektir.
Bir kişi size bir şey söylerken omuzlarını geride tutuyorsa, bu söyledikleri hakkında güvensiz hissettiğini gösterebilir. Aynı durum çenesini yukarıda tutan kişiler için de geçerlidir. Psikolojik olarak bu jest kelimelerin kulağa gerçekte olduğundan daha güçlü çıkmasını sağlamaya çalışma amacı taşıyor.
Psikologlar , yalancıların uzun süre göz temasını sürdüremeyeceğini iddia ediyor. Bununla birlikte, bir kişi yalan söylüyorsa ve söylediklerine inanmanızı istiyorsa, kendilerini güvenilir görünmek için tam gözünüzün içine bakmaya çalışacaklardır. Dikkat etmeniz gereken en büyük işaret, göz kaslarında oluşan kuvvetli bir gerginliktir. Çünkü kişi uzağa bakma dürtüsüyle savaşmaktadır.
Aslında bu madde diğerlerinden daha zor anlaşılabilir. Çünkü yalan söyleyen kişiler gerçeği işaret etmek için daha az hareket etme eğilimi gösterebilirler. Aynı zamanda bilinçli olarak yalanlarını desteklemek için konuşurken el hareketlerinden yardım alabilirler.
İşaret parmağının karşı tarafa doğrultulması en agresif hareketlerden biri olarak kabul edilir. Bir kişi sorularınıza bu jestle cevap veriyorsa içindeki öfkeyi yatıştırmaya çalışıyor olabilir. Öfke ve savunma işareti olarak kabul edilebilecek bu hareket aslında yalana ikna etmek için kullanılan güçlü bir argümandır.
Charles Darwin, insanların tıpkı hayvanlar gibi bir şeyle çok ilgilendiklerinde başlarını öne eğdiğini ortaya koydu. Hatta yalan söyleme meylinde olanlar cevap bulmak için biraz daha zaman kazanmaya çalışarak başlarını öne eğme refleksini gösterebilirler.
Boyun, vücudumuzun en savunmasız kısımlarından biridir. Tehlikede olduğumuzda biraz hava almak için giysinin yakasını çekebiliriz. Bu jest , bir kişinin gerçekten rahatsız hissettiğini ve özgür olmak istediğini gösterir.
Bir başka popüler jest de, bir kişi gerçekten sorunuzu düşünüyormuş gibi görünebilecek boynu ovmaktır. Vücut dilinde bu jest, "Size katılıyorum ama emin değilim" anlamına gelir .
Göğüs, göbek ve kasık bölgeleri insanların en hassas noktalarıdır. Bu noktalar endişe hissinde ilk kapatılacak yerlerdir. Aslında bu hareketin tıbbi olarak bir açıklaması var. Otonom sinir sistemi, karın kaslarına ağrılı spazmlara bile neden olabilecek bir sinyal gönderir.
Birisi yalan söylediğinde, kendilerini gerçekten savunmasız hisseder ve daha dengeli olmak ister. Yalan söyleme sırasında kişiler en yakınlarındaki objeye tutunarak destek alırlar. Böylece kendilerini daha güvende hissederler.
Genellikle diyalogun temeli göz kontağı oluşturur. Bir kişinin yüzünün size dönük olması bu diyalog için açık olduğu anlamına gelir. Aynı şekilde bir kişinin sizin olduğunuz taraftan başka bir yere dönmesi bir şey sakladığı manasını taşır.
Bir kişi elinizi sıkıyorsa ve parmaklarını çarptığını fark ederseniz, bu size karşı dürüst olmadığının bir işareti olabilir. Buna ek olarak, insanlar samimiyetsizliğin bir başka işareti olan parmaklarını arkalarında çapraz hale getirirler. Bu yüzden, biriyle el sıkışırken diğer elinin ne yaptığına dikkat edin.
BONUS: Telefonda biriyle konuşurken onu görmeseniz bile bir yalanı tespit edebilirsiniz. Yalancılar genellikle sözlerini bitiremezler. Kelimelerin sonlarını keserler ya da daha alçak bir sesle söylerler. Bunun nedeni ise yalan söylemenin nefes alışverişi üzerindeki etkisidir. İnsanlar yalan söylediklerinde kendilerini endişeli hissederler ve nefes almaları zorlaşır.
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