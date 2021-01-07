Yalan makinesine gerek kalmadı! Bir yalancıyı birkaç saniyede bulmanın yolları!

Yalan söyleyen bir grup üzerinde yapılan psikolojik araştırmalar birinin dürüst olup olmadığına dair bilgilerin yaklaşık yüzde 90’ını vücut dilinden anlaşıldığını ortaya koydu. Hatta ruh hali ve ses tonu bile yalanı ortaya çıkartan küçük detaylar olarak karşımıza çıkıyor. Size vereceğimiz ipuçları sayesinde yalan makinesine ihtiyaç duymadan hemen yalan kokusunu yakalayabilirsiniz. DUDAK YALAMA VE ISIRMA Yalan söylemek zorunda olan insanlar, ağızları kuruduğu için konuşmada güçlük çekerler. Aslında bunun tıbbi olarak basit bir açıklaması var. Otonom sinir sistemi strese girdiğinde tükürük üretimini azaltır. Yalan söyleyen bu kişiye bir bardak su verirseniz muhtemelen çok hızlı içecektir. OMUZ GERİDE VE ÇENE YUKARIDA Bir kişi size bir şey söylerken omuzlarını geride tutuyorsa, bu söyledikleri hakkında güvensiz hissettiğini gösterebilir. Aynı durum çenesini yukarıda tutan kişiler için de geçerlidir. Psikolojik olarak bu jest kelimelerin kulağa gerçekte olduğundan daha güçlü çıkmasını sağlamaya çalışma amacı taşıyor. GÖZLERİ DAHA BÜYÜK AÇMA Psikologlar , yalancıların uzun süre göz temasını sürdüremeyeceğini iddia ediyor. Bununla birlikte, bir kişi yalan söylüyorsa ve söylediklerine inanmanızı istiyorsa, kendilerini güvenilir görünmek için tam gözünüzün içine bakmaya çalışacaklardır. Dikkat etmeniz gereken en büyük işaret, göz kaslarında oluşan kuvvetli bir gerginliktir. Çünkü kişi uzağa bakma dürtüsüyle savaşmaktadır.

HAREKETLERİ SINIRLANDIRMA Aslında bu madde diğerlerinden daha zor anlaşılabilir. Çünkü yalan söyleyen kişiler gerçeği işaret etmek için daha az hareket etme eğilimi gösterebilirler. Aynı zamanda bilinçli olarak yalanlarını desteklemek için konuşurken el hareketlerinden yardım alabilirler. İŞARET PARMAĞINA DİKKAT İşaret parmağının karşı tarafa doğrultulması en agresif hareketlerden biri olarak kabul edilir. Bir kişi sorularınıza bu jestle cevap veriyorsa içindeki öfkeyi yatıştırmaya çalışıyor olabilir. Öfke ve savunma işareti olarak kabul edilebilecek bu hareket aslında yalana ikna etmek için kullanılan güçlü bir argümandır. BAŞI ÖNE EĞME Charles Darwin, insanların tıpkı hayvanlar gibi bir şeyle çok ilgilendiklerinde başlarını öne eğdiğini ortaya koydu. Hatta yalan söyleme meylinde olanlar cevap bulmak için biraz daha zaman kazanmaya çalışarak başlarını öne eğme refleksini gösterebilirler. YAKA ÇEKME VE BOYUNA DOKUNMA Boyun, vücudumuzun en savunmasız kısımlarından biridir. Tehlikede olduğumuzda biraz hava almak için giysinin yakasını çekebiliriz. Bu jest , bir kişinin gerçekten rahatsız hissettiğini ve özgür olmak istediğini gösterir.