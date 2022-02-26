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Yalan Rüzgarı dizisinin yıldızı Sally Kellerman kimdir? Nereli? Sally Kellerman ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

26.02.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalan Rüzgarı dizisinin yıldızı Sally Kellerman basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Yalan Rüzgarı dizisinde canlandırdığı Constance Bingham karakteri ile tanınan Sally Kellerman hayatını kaybetti. Peki Yalan Rüzgarı dizisinin yıldızı Sally Kellerman kimdir? Nereli? Sally Kellerman ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte Sally Kellerman ile ilgili detaylar...

Yalan Rüzgarı dizisinin yıldızı Sally Kellerman kimdir? Nereli? Sally Kellerman ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Yalan Rüzgarı dizisinin yıldızı Sally Kellerman hayatını kaybetti. İlk bölümü 26 Mart 1973'te yayınlanan ve tam 49 sezon süren ABD yapımı pembe dizi Yalan Rüzgarı'nda Constance Bingham karakterine hayat veren Sally Kellerman'ın ölümü sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Sally Kellerman ile ilgili çıkan haberlerin ardından Yalan Rüzgarı dizisinin yıldızı Sally Kellerman kimdir? Nereli? Sally Kellerman ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sally Kellerman ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

Yalan Rüzgarı dizisinin yıldızı Sally Kellerman kimdir?

YALAN RÜZGARI DİZİSİNİN YILDIZI SALLY KELLERMAN KİMDİR? NERELİ?

Yalan Rüzgarı dizisinin yıldızı Sally Kellerman 2 Haziran 1937 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Long Beach'te dünyaya geldi.

Sally Kellerman'ın annesi piyano öğretmeniydi, babası ise petrol işiyle uğraşıyordu.

Sally Kellerman çocuk yaşlardayken annesi ve babası Los Angeles'a taşınma kararı aldı. Hollywood Lisesi'nden mezun olduktan sonra Los Angeles Şehir Koleji'nde oyunculuk eğitim alan Kellerman ilk olarak "Look Back in Anger"da sınıf arkadaşı Jack Nicholson dahil geleceğin yıldızı olacak birçok oyuncuyla birlikte rol aldı.

Yalan Rüzgarı dizisinin yıldızı Sally Kellerman kimdir?

Kariyerinin ilk dönemlerinde daha çok televizyonda boy gösterdi. 1962'de Cheyenne'de oynadıktan sonra The Twilight Zone, The Outer Limits, The Alfred Hitchcock Hour ve Bonanza gibi yapımlarda konuk oyuncu olarak yer aldı.

Orijinal Star Trek'te Dr. Elizabeth Dehner karakterini oynadığı ve Uzay Yolu fanları arasında kült statüsüne ulaştı.

80'ler de de çalışmaya devam etti. 2014'te The Young and the Restless'taki (Yalan Rüzgarı) rolüyle Emmy'ye aday gösterildiyse de kazanamadı. Kellerman, televizyoncu Rick Edelstein'la 2 yıl evli kaldıktan sonra boşanmış, 1980'de Jonathan D Krane ile evlenmişti.

Yalan Rüzgarı dizisinin yıldızı Sally Kellerman kimdir?

SALLY KELLERMAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Sally Kellerman'ın ölüm haberini oyuncunun menajeri Alan Eichler duyurdu.

Eichler yaptığı açıklamada Sally Kellerman'ın evinde ölü olarak bulunduğunu ve kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Yalan Rüzgarı dizisinin yıldızı Sally Kellerman kimdir?

SALLY KELLERMAN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Ünlü oyuncu Sally Kellerman 84 yaşında hayatını kaybetti. Ülkemizde, Yalan Rüzgarı dizisinde canlandırdığı Constance Bingham jarakteriyle bilinen Sally Kellerman'ın 60 yılı aşkın bir sinema ve televizyon kariyeri vardı.

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