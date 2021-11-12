MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalan Rüzgarı'nın yıldızı Jerry Douglas yaşamını yitirdi

Yalan Rüzgarı'nın yıldızı Jerry Douglas yaşamını yitirdi

12.11.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde 'Yalan Rüzgarı' adıyla yayınlanan dizide 'John Abbott' karakterini canlandıran Jerry Douglas, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Yalan Rüzgarı'nın yıldızı Jerry Douglas yaşamını yitirdi

Türkiye'de 'Yalan Rüzgarı' adıyla yayınlanan 'The Young and the Restless'ın oyuncu kadrosunda yer alan Jerry Douglas, 65 yaşında hayata veda etti.

avalon-0642728224

Dizide 'John Abbott' karakterini canlandıran Douglas'ın vefat haberini ailesi duyurdu. Deadline'ın aktardığına göre, oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı.

avalon-0642728045

JERRY DOUGLAS HAKKINDA

Jerry Rubenstein olan Jerry Douglas, 12 Kasım 1932'de Chelsea, MA'da doğdu. Brandeis Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra New York'ta Uta Hagen ve Los Angeles'ta Jeff Corey ile oyunculuk eğitimi alarak oyunculuk kariyerine başladı.
avalon-0541634031

Mart 1982'de "The Young and the Restless"ın kadrosuna Abbott ailesinin patriği ve Jabot Cosmetics'in zengin sahibi John Abbott olarak katıldı. İzleyiciler onunla ilk tanıştığında, çocukları Jack, Ashley ve Traci'nin yetişkinliğe geçişlerine yardım eden bekar bir baba rolündeydi. Dizide 2006 yılına kadar ana karakterler arasında yer alan John Abbott karakteri, o yıl yaşam desteğinin kesilmesiyle dizide öldürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Köpeğimi kaybettim!""Köpeğimi kaybettim!"
PARTNERÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dedilerÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dediler
Şöhret için babasından oldu! Şöhret için babasından oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması

Kılıçla katledilen Cengiz'in nişanlısından yürek yakan sözler

Kılıçla katledilen Cengiz'in nişanlısından yürek yakan sözler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Akaryakıtta yeni düzenleme!

Akaryakıtta yeni düzenleme!

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

''Ama ben bakireyim'' demişti! Son hali inanılmaz!

''Ama ben bakireyim'' demişti! Son hali inanılmaz!

Galatasaraylı futbolcuya şok! Mesajı ifşa oldu

Galatasaraylı futbolcuya şok! Mesajı ifşa oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.