Yalan söylediğini sanıyorlar! ''O kadar ateşliyim ki kimse gerçek işimin ne olduğuna inanamıyor''

Göz alıcı bir genç kadın olan 18 yaşındaki Francesca Hawley, insanlara hayallerindeki işe, yani inşaat işine girdiğini söylediğinde sürekli yalan söylemekle suçlandığını söyledi. Gündelik hayatında giydiği klas topuklu ayakkabılarını ve şık elbiselerini, çalışma vakti gelince iş yelekleriyle değiştiren genç kadın, kendisi için başka türlüsü olmayacağını söyledi.

PATRONU BABASI

Francesca şimdi, babası ve patronu olan 52 yaşındaki Richard Andrew için çalışıyor. Andrew, diğer insanlar Francesca onlara geçimini sağlamak için ne yaptığını söylediğinde şaşkınlıkla kaşlarını kaldırsalar da kızının kariyer hedeflerini her zaman desteklediğini söyledi.

ONUN İZİNDEN GİTTİ

Hawley her zaman babasının izinden gitmeyi istediğini ve bu yüzden duvar ustası olmak için çalıştığını anlattı. İngiltere'deki Sheffield, Güney Yorkshire'dan Hawley, “Her zaman onun gibi olmak istedim ve küçükken olabildiğince sık onunla çalışmaya gittim” dedi ve "Benim yaşımdaki çoğu insan babalarıyla fazla vakit geçirmek istemiyor ama ben her gün babamla çalışmayı seviyorum" diye ekledi.

HAFTASONLARI İŞLER DEĞİŞİYOR

Babasının kendisine bir ticaret öğrettiğini ve hayalindeki işi bulmasına yardım ettiğini söyleyen Francesca, hafta sonu geldiğinde, baretini ve botlarını kısa üstler ve topuklularla değiştirdiğini anlattı. "Sabah 8'den akşam 6'ya kadar berbat görünüyorum. Ama sonra hafta sonları elbise giyen ve makyajlı topuklu bir kız gibi görünüyorum.'' dedi.

'HEPSİ BÜYÜDÜĞÜMÜ GÖRDÜLER'

Hâlâ tırnaklarını bile yaptırmaya devam ettiğini anlatan Francesca onları korumak için eldiven giydiğini söyledi. Hawley, tek kadın olduğu için insanların iş alanındaki erkeklerin ona asıldığını varsaydığını da paylaştı, ancak durum hiç de öyle değildi. "Babam işine ben altı yaşındayken başladı ve onun için çalışan herkes hala çalışıyor, bu yüzden hepsi benim büyüdüğümü gördüler" diye açıkladı.



