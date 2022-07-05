Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, moda kalıplarına meydan okudu! “Şişman bir bebeğim”

Büyük beden model Isabel Nicholas Nall, beden pozitifliği paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine hitap etmeyi başardı. 266 bin sosyal medya takipçisine ulaşan Nall, son olarak siyah bikinisiyle olan footğraflarını yayınlayarak güzelliğin sadece sıfır beden olarak algılanmaması gerektiğini savundu.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI İKİYE BÖLDÜ

Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki model, beyaz bir zeminin önünde siyah bikinisi ve gözlükleriyle poz verdi. Nall’ın kendinden emin pozları sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar modelin güzelliğini öven yorumlar yaparken bazıları ise onu fazla kiloları nedeniyle eleştirdi.

Büyük beden model kadınların vücut ölçüleriyle yargılanmaması gerektiğini savunarak gönderisine “Şişman bebek” notunu ekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı modelin pozlarına “Çok sevimli bir bebek” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise “Bunları çok seviyorum” diyerek modeli destekledi.



