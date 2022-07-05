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Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, moda kalıplarına meydan okudu! “Şişman bir bebeğim”

05.07.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, vücudunu gururla 'şişman bir bebek' olarak damgalarken sosyal medyadan bikinili pozlarını paylaştı. Siyah bikinisi içinde vücut hatlarını büyük bir gururla sergileyen Nall, sosyal medya kullanıcılarının bazılarından eleştiri bazılarından ise övgü dolu yorumlar topladı.

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, moda kalıplarına meydan okudu! “Şişman bir bebeğim”

Büyük beden model Isabel Nicholas Nall, beden pozitifliği paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine hitap etmeyi başardı. 266 bin sosyal medya takipçisine ulaşan Nall, son olarak siyah bikinisiyle olan footğraflarını yayınlayarak güzelliğin sadece sıfır beden olarak algılanmaması gerektiğini savundu.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI İKİYE BÖLDÜ

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki model, beyaz bir zeminin önünde siyah bikinisi ve gözlükleriyle poz verdi. Nall’ın kendinden emin pozları sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar modelin güzelliğini öven yorumlar yaparken bazıları ise onu fazla kiloları nedeniyle eleştirdi.

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Büyük beden model kadınların vücut ölçüleriyle yargılanmaması gerektiğini savunarak gönderisine “Şişman bebek” notunu ekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı modelin pozlarına “Çok sevimli bir bebek” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise “Bunları çok seviyorum” diyerek modeli destekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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