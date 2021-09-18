Yalancı dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? Yalancı dizisi oyuncuları kimler?

Show TV ekranlarında yayınlanan Yalancı dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici ile buluştu. İlk bölümüyle dikkatleri çeken dizide Burçin Terzioğlu da performansıyla çok konuşuldu. Peki Yalancı dizisi konusu nedir?

YALANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi sezonunun başlamasıyla beraber ekrana gelen diziler arasında Yalancı dizisi de yer aldı. Dizide Deniz öğretmen (Burçin Terzioğlu) ile cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) keyifli görünen bir akşam yemeği yerler. O gece bir şeyler yaşanıyor ama yalnızca ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor. Tam da o sırada insanın içine bir şüphe düşüyor aslında! Birisi yalan söylüyor ama hangisi? Hangisi suçlu, hangisi masum? Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalancı?

Bir tenis maçı izler gibi iki taraf arasında gidip gidip geleceğimiz bir hikaye ekrana geliyor. Aynı geceyi iki taraf da farklı şekillerde anlatıyor, farklı şekillerde görüyor. İnandıkları şekilde.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Hülya Gezer’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu Yazıhane ekibi kaleme alıyor. Yalancı dizisi İstanbul Beykoz'da çekiliyor. Filmin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler de rol almakta.



