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  4. Yalancılar ve Mumları dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Yalancılar ve Mumları yayın tarihi, konusu ve oyuncuları

Yalancılar ve Mumları dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Yalancılar ve Mumları yayın tarihi, konusu ve oyuncuları

17.09.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni sezonda ekrana süreceği Yalancılar ve Mumları dizisinin yayın tarihi açıklandı. BBC yapımı Mistresses dizisinden Türkiye'ye uyarlanan Yalancılar ve Mumları'nın 1. bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin başrollerini Elçin Sangu, Ceren Moray, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Melike Güner paylaşıyor. Yalancılar ve Mumları dizisi, üniversitede tanışmış otuzlarında olan bir grup arkadaşın birbirinden farklı hayatlarını ve aşklarını ele alıyor.

Türkiye’ye Medyapım tarafından uyarlanan Yalancılar ve Mumları dizisi Fox TV'de yayın hayatına başlıyor. Modern hayatı ve aşkı iddialı bir şekilde ele alan Mistresses formatının Türk seyircisine uyarlanması olan Yalancılar ve Mumları, ilk bölümüyle 30 Eylül Perşembe akşamı seyirciyle buluşacak.

Doktorlar ve Umutsuz Ev Kadınları dizilerini de yönetmen Merve Girgin Aytekin’in yönetmenliğini yapacağı dizinin oyuncu kadrosunda Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Feyyaz Duman, İlker Kızmaz ve Melike Güner bulunuyor.

YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU NEDİR?

Meliha, Elif, Şebnem ve Leyla adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.

Elif’in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin’in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif’in yolu kızının okul arkadaşı Pelin’in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife’yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.

Türkiye; ABD, Rusya, Slovakya, Güney Kore ve Japonya’nın ardından Mistresses formatını lisanslayan altıncı ülke olacak. Mistresses’ın Türkiye uyarlaması, Türkiye’de ikinci sezonu onaylanan ve orijinali Mike Bartlett tarafından yazılmış ve Drama Republic tarafından üretilmiş Doctor Foster (Sadakatsiz) uyarlaması ile, yapımcılığını Sister’ın yaptığı Abi Morgan’ın yazdığı The Split (Evlilik Hakkında Her Şey) uyarlamasının ardından BBC Studios’un büyük başarı kazanmış formatları arasına katılıyor.


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Ceren Moray Elçin Sangu
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