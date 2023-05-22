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Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Star Tv Yalı Çapkını 34. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

22.05.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı dizi takipçileri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Son bölümüyle reyting rekoru kıran diziye Ferit'in abisi Fuat Korhan'ın ölümü damga vurmuştu. Dizinin yeni bölümde Seyran ve Ferit'in akıbetinin ne olacağı ise merak ediliyor. Bu kapsamda Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Star Tv Yalı Çapkını 34. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Star Tv Yalı Çapkını 34. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Star Tv Yalı Çapkını 34. yeni bölüm fragmanı tüm dizi takipçilerinin gündeminde. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her hafta Cuma günleri izleyicisinin karşısına çıkıyor. Geçen hafta iki yeni bölüm birden yayınlanan dizide tansiyon iyice yükseldi. Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Star Tv Yalı Çapkını 34. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

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YALI ÇAPKINI 34. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yalı Çapkını 34. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanının kısa süre içerisinde dizinin resmi YouTube sayfası ve Startv.com.tr üzerinden paylaşılması bekleniyor.

Star Tv Yalı Çapkını 34. yeni bölüm fragmanını yayınlanır yayınlamaz haberimizin içerisinde yer alacak.

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Seyran ve Suna’yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran’la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar.

Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar’dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım’a beklenmedik bir çıkış yapar. Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna’yı bulmak için el ele verir.

Fuat ise Asuman’la beraber Ferit’e destek olmak için harekete geçer. Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat’ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

Yalı Çapkını fuat

Dizinin son bölümünde Asuman ve Fuat trafik kazası geçirdi. Fuat ve Asuman'ın kaza yaptığı haberini alan aile üyeleri soluğu hastanede aldı. Asuman'ın kurtulduğu öğrenildi, ancak Fuat'tan beklenen iyi haber gelmedi. Fuat'ın ölüm haberi başta Ferit olmak üzere tüm aileyi gözyaşlarına boğdu.

Böylelikle "Fuat Korhan" karakterine hayat veren Doğukan Polat, diziye veda etti.

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