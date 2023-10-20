YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışı

Yalı Çapkını dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın yazdığı dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyenler 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışını inceliyor. İşte, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Show TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar...

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Yalı Çapkını dizisi Star TV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek.

Milli yas nedeniyle bazı dizilerin yayınlanmamasının ardından Yalı Çapkını'nda da bir değişiklik olup olmadığı merak konusu olmuştu.

Yalı Çapkını hakkında henüz yeni bir açıklama yok. Star TV yayın akışında değişikliğe gidilmesi halinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:00 Karlar Kraliçesi (Yabancı Sinema)

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:30 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın







