YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışı

Yalı Çapkını dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın yazdığı dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyenler 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışını inceliyor. İşte, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Show TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar...
Yalı Çapkını dizisi Star TV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek.
Milli yas nedeniyle bazı dizilerin yayınlanmamasının ardından Yalı Çapkını'nda da bir değişiklik olup olmadığı merak konusu olmuştu.
Yalı Çapkını hakkında henüz yeni bir açıklama yok. Star TV yayın akışında değişikliğe gidilmesi halinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:00 Karlar Kraliçesi (Yabancı Sinema)
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın