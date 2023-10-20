MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışı

YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışı

20.10.2023 09:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Beril Pozam gibi oyuncuların rol aldığı dizi her hafta cuma günleri yayınlanıyor. Peki, Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte, 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışı...

Yalı Çapkını dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın yazdığı dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyenler 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışını inceliyor. İşte, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Show TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar...

U2

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Yalı Çapkını dizisi Star TV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek.

Milli yas nedeniyle bazı dizilerin yayınlanmamasının ardından Yalı Çapkını'nda da bir değişiklik olup olmadığı merak konusu olmuştu.

Yalı Çapkını hakkında henüz yeni bir açıklama yok. Star TV yayın akışında değişikliğe gidilmesi halinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

05

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:00 Karlar Kraliçesi (Yabancı Sinema)
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
03:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü model yeni aşkıyla dudak dudağa yakalandıÜnlü model yeni aşkıyla dudak dudağa yakalandı
Ünlü fenomen erkek arkadaşını darp etti! 1,5 yıl hapis talebi... Ünlü fenomen erkek arkadaşını darp etti! 1,5 yıl hapis talebi...
'Yataktan iş' notuyla çıplak hallerini paylaşınca yorum yağdı'Yataktan iş' notuyla çıplak hallerini paylaşınca yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu star tv yayin akisi yalı çapkını Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.