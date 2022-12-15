Yalı Çapkını dizisinde Seyran Ferit'i dudağından öptü! O sahne defalarca izlendi

Yalı Çapkını’nın yeni bölüm fragmanı izleyicilerin ağızlarını açık bıraktı. Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını’nda en son Seyran ve Ferit büyük bir kavga etmişti. Yeni bölüme Seyran’ın Ferit’i öpmesi damga vurdu.

İzleyiciler, “Fragmanı başa sarıp sarıp izleyenler burada mı?”, “1 saat içinde yarım milyondan fazla kişinin izlemesi dizinin kalitesini her şeyini anlatıyor.”, “Fragmanı üst üste 10 kere izleyip etkisinden çıkamayan bi tek ben miyim?” yorumlarında bulundular.

PELİN SEYRAN’A DESTEK OLUYOR

Ferit Pelin'e "Seni istemeyen biriyle evlensen sen ne hissederdin?" diye soruyor. Pelin, "Ben de beni sevmeyen biriyle kendi zorumla beraberim işte" yanıtını veriyor. Daha sonra Pelin Seyran'a mesaj atıyor ve Ferit'in Newyork'a gideceğini söylüyor.

SEYRAN’DAN BEKLENMEYEN HAREKET

Seyran havaalanında Ferit’in arkasından sesleniyor. Ferit, “Hiçbirinizi, hiçbir şeyinizi istemiyorum.” diyor. Seyran, “Bitti Seyran, Ferit Korhan yok artık” yanıtını veriyor. Bunun üzerine Seyran Ferit’in dudaklarına yapışıyor.

FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ



