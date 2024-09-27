Yalı Çapkını fanlarının taciz ettiği Buçe Buse Kahraman yaşadıklarına isyan etti! "Bunu yapamazsın..."

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nın ilk iki sezonunda yer alan Pelin karakterine hayat veren genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, uzunca bir süre fanların zorbalığına maruz kalmıştı.

Ferit'in sevgilisi olması ve Seyran'la aralarını bozması Yalı Çapkını fanlarını kızdırmıştı. Sosyal medya üzerinden ünlü oyuncuya nefret kusan yorumlar yapılmıştı. Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman dizide canlandırdığı karakter üzerineden şahsına hakaretler alınca çareyi dava açmakta bulmuştu.

"BUNU YAPAMAZSIN" DEYİP İSYAN ETTİ!

Fanların tacizi sonucu Yalı Çapkını'ndan ayrılan ve yeni sezonda Kuruluş Osman kadrosuna dahil olan Buçe Buse Kahraman, Ceyda Düvenci'nin programında konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Kahraman, "Bu beni üzdü ya da çok kötü etkiledi diyemem sadece benim için hayatta en önemli şeylerden biri saygı. Herkesten de o saygıyı beklerim. Bu alanda ilk defa işimle ilgili böyle bir şeyler karşılaştığım için başta afalladım. Bizi o karakterle bağdaştırıyorlar ve o şekilde bize gelmek istiyorlar ama oyuncu ve karakter ayrımını bence artık yapabiliyor olmamız gerekiyor." dedi.

"Özellikle linç kültürü öyle bir duruma geldi ki telefonu elimize alıp istediğimiz hayatlara saldırabiliyoruz artık. Sosyal mecralardan ne yaşadığını bilmediğimiz insanlara korkunç şeyler yaşatabiliyoruz." sözleriyle duruma isyan eden ünlü oyuncu,

"Bu hakaret boyuna geldiğinde insan orada bir dur demek istiyor.Bir noktada tedbir almam gerekti. Bunun emsal teşkil etmesini istedim çünkü bu karaktere olan bir şey değil, şahsa olan bir şey. Bunu yapamazsın. Ailemize de sıçrayabiliyor." ifadelerini kullandı.

PELİN AKİL DE NASİBİNİ ALMIŞTI!

Diyar rolüyle Ferit'in yeni sevgilisi olarak seyirciyle buluşan Pelin Akil de fanların kötü yorumlarına maruz kalmıştı. "Bu hikaye, senaryo. Ben de oyuncuyum. Kendilerini bayağı bir kaptırıyorlar. Biz sizi çok seviyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu kadar ciddiye almayın. Ben hiç bu kadarını beklemiyordum" açıklaması yapmıştı.