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Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Mert Ramazan Demir projeden çıkıyor mu? Yalı Çapkını'ndan üzen haber!

20.12.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda bu hafta yine nefesler tutulacak. Yalı Çapkını dizisinin 14. bölüm fragmanına göre Ferit gitti. Tüm dizi takipçileri Ferit'in akıbetini merak ediyor. Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Mert Ramazan Demir projeden çıkıyor mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Mert Ramazan Demir projeden çıkıyor mu? Yalı Çapkını'ndan üzen haber!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını bu hafta 14. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Heyecanla beklenen yeni bölümde yine fırtınalar kopacak. Yalı Çapkını 13. bölüm sonunda New York'a gitme kararı alan Ferit'i döndürecek tek kişinin Seyran olduğuna inanılıyordu. Ancak beklenen olmadı ve Ferit gitti. Peki, Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? Ferit geri dönecek mi? İşte tüm detaylar...

YALI ÇAPKINI FERİT DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yalı Çapkını 13. son bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi. New York'a gitme kararı alan Ferit'i döndürecek tek kişinin Seyran olduğuna inanılıyordu. Hatta son bölümde Seyran bir an bile düşünmeden Ferit gitmesin diye havalimanında onu öptü.

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Ancak Ferit ne olursa olsun New York'a gidip herkesi geride bırakmaya kararlıydı. Sosyal medyanın gündemine oturan bu öpücüğe rağmen Ferit gitti.

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Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanında Ferit'in gidişi gündemde. Ancak Ferit gerçekten gitti mi gitmedi mi yeni bölümde belli olacak. Bu yüzden tüm dizi takipçileri cuma gününü iple çekiyor.

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Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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